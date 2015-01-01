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रोष:बर्खास्त शारीरिक शिक्षकों ने क्रमिक अनशन के दौरान की नारेबाजी

भिवानीएक घंटा पहले
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लघु सचिवालय के बाहर लंबे समय से चल रहे धरने पर बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने नारेबाजी की। शारीरिक शिक्षकों की अध्यक्षता राजेश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कर्मचारी लगातार बैठकें कर रहे हैं मगर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग सिंह जांगड़ा ने कहा कि अब उनका सरकार पर से विश्वास भी उठता जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि उन्हें मान व सम्मान के साथ में एडजेस्ट करें। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बर्खास्त पीटीआई लम्बे समय से संघर्षरत हैं लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त पीटीआई तनाव में है उनका परिवार लगातार टूटता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी बहाली की मांग को अनसुना नहीं करेगी। शनिवार काे राजेश श्योराण, वीरेंद्र जाखड़, विनोद सांगा, कर्मदीप को अनशन पर यूनियन पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर बैठाया गया। इस अवसर पर विनोद पिंकू, सोमदत्त शर्मा, राजेश सम्भ्रवाल, पवन कुमार, संदीप, सुनील कुमार, सतीश कुमार, प्रमोद कुमार, विजेंद्र सिंह, ईश्वर फौजी आदि उपस्थित थे।

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