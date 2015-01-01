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कोविड-19:89 नए मरीज मिलने से 5163 हुए कोरोना संक्रमित दो स्कूलों के 85 स्टूडेंट्स समेत 1250 के लिए सैंपल

भिवानी9 घंटे पहले
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शुक्रवार को 89 नए संक्रमित मरीज मिलने से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 5163 पर पहुंच गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को दो स्कूलों में 85 विद्यार्थियों के कोरोना सैंपल लिए गए। राहत की बात यह है कि जिले में 70 और संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। बढ़ते संक्रमण के चलते सहायक निदेशक शैक्षणिक माध्यमिक शिक्षा पंचकूला की तरफ से पत्र जारी कर सभी जिला, खंड व मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ स्कूल मुखिया एवं प्रभारियों को भी 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा हैं। संक्रमण से जिले में अभी तक 86 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 58 मरीज का भिवानी, हिसार, दिल्ली व गुरुग्राम में आइसोलेशन में उपचार चल रहा है।

जानिए कहां-कहां मिले संक्रमित
खाड्डी मोहल्ला, हरिपुर पालवास, कीर्ति नगर, इंद्रा काॅलोनी, चारा मंडी, काठ मंडी, कृष्णा कॉलोनी, केएम कॉलोनी, हालुवास गेट, बापोड़ा, डोहका, गुजरानी, ईएसआई अस्पताल, नाथूवास, डाबर कॉलोनी, नया बाजार, रामगंज मोहल्ला, हनुमान गेट, गुजरानी, शांति नगर, सेक्टर-13, तोशाम, दांग, तिगड़ाना, पालुवास, रासीवास, तोशाम, सुरपुरा खुर्द, मीरान, राजगढ़ में 89 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।

स्कूल बंद होने से प्रभावित होगी सैंपलिंग
बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार से सैंपलिंग अभियान और तेज कर दिया है। गुरुवार को जिले से रिकाॅर्ड 1250 लोगों के सैंपल लिए गए। अभी तक विभाग प्रतिदिन 900 से 1000 हजार लोगों के सैंपल ले रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के सैंपल का गुरुवार से शुरू किए गए अभियान के तहत शुक्रवार को डीएवी स्कूल पुलिस लाइन में 45 तथा पार्क कॉलोनी स्थित राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल में 40 विद्यार्थियों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं लेकिन 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेशों के चलते स्वास्थ्य विभाग का स्कूलों में विद्यार्थियों की सैंपल का अभियान प्रभावित होने की आशंका है।

विद्यार्थियों की सैंपलिंग का शेड्यूल जारी
सीएमओ डॉ. सपना गहलावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में विद्यार्थियों की सैंपलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शुक्रवार को भी विद्यार्थियों के सैंपल लिए गए हंै। 23 से 25 नवंबर तक शहर में सरकारी स्कूल के बच्चों की सैंपलिंग की जाएगी। इसी प्रकार से 26 नवंबर को सरकारी स्कूल हालुवास के विद्यार्थियों की सैंपलिंग की जाएगी। स्कूलों की 30 नवंबर तक छुट्टी की घोषणा पर कहा कि विभाग की टीमें शेड्यूल के अनुसार शनिवार को स्कूलों में पहुंचेगी लेकिन स्कूल बंद मिले तो टीम वापस आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पास अभी कोई लिखित सूचना नहीं है।

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