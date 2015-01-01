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वेदर अलर्ट:कोहरे के मौसम में अजमेर-अमृतसर समेत छह रेलगाड़ियां रद्द और दाे काे किया आंशिक रद्द

भिवानी2 दिन पहले
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रेलवे ने कोहरे के मौसम काे देखते हुए रेल सेवाओं को रद्द या आंशिक रद्द किया है। रद्द रेलसेवाओं में भिवानी जंक्शन से हाेकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 09611 अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक ट्रेन संख्या 09614 अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक दिसंबर व जनवरी में तय दिनाें में रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार कोहरे की अधिकता वाले क्षेत्रों की निम्न रेल सेवाएं रद्द व आंशिक रद्द रहेंगी:-

ये ट्रेनें आंशिक रद्द (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. 04712, श्रीगंगानगर-हरिद्वार 16 दिसंबर से 31 जनवरी, आंशिक रद्द (सहारनपुर-हरिद्वार) 2. 04711, हरिद्वार-श्रीगंगानगर 16 दिसंबर से 31 जनवरी, आंशिक रद्द (हरिद्वार-श्रीगंगानगर)

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. गाड़ी संख्या 09611 अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक प्रारम्भिक स्टेशन से 17, 19, 24, 26 और 31 दिसंबर और 2,7,9,14,16,21,23,28 व 30 जनवरी काे रद्द रहेगी। 2. गाड़ी संख्या 09614 अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक दिसंबर में 18, 20, 25 व 27 दिसंबर के बाद जनवरी में 1, 3, 8,10,15,17, 22, 24, 29 व 31 जनवरी काे प्रारम्भिक स्टेशन से रद्द रहेगी।

रद्द ट्रेनें : {02988, अजमेर-सियालदाह प्रतिदिन {02987, सियालदाह-अजमेर प्रतिदिन {09611, अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक {09614, अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक {05909, डिब्रुगढ़-लालगढ़ {05910, लालगढ़-डिब्रुगढ़।

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