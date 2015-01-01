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शिक्षा:कॉलेजों में जल्द बढ़ेंगी 10 फीसदी सीटें, विधायक घनश्याम सर्राफ बाेले- शिक्षामंत्री जल्द करेंगे घोषणा

भिवानी2 घंटे पहले
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कॉलेजों में दाखिला पाने से वंचित छात्रों के लिए खुशखबरी है। शीघ्र ही शिक्षामंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर कॉलेजों में सीट बढ़ाने की घोषणा करेंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि कॉलेजों में सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर शिक्षामंत्री से बातचीत हुई और उन्होंने मंत्री से 10 फीसदी सीटें बढ़ाए जाने की मांग की थी। जिस पर शिक्षामंत्री ने अपनी सहमति जता दी। वे शीघ्र ही सीटें बढ़ाए जाने की घोषणा करेंगे।

उन्होंने बताया कि 12वीं पास अनेक बच्चों ने दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। सीटें पूरी होने के बाद उनका दाखिला नहीं मिल पाया था। अब 10 फीसदी सीटें बढ़ने के बाद उनको दाखिला मिल सकेगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि पिछले कई दिनों से छात्रों की मांग थी कि जो कॉलेजों में सीट है उन्हें बढ़वाया जाए ताकि जिन बच्चों ने दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया हुआ है। उनको दाखिले का मौका मिल सके। इस बारे में उन्होंने सभी कॉलेजों के प्राचार्य व डीसी से भी बातचीत की थी।

16 नवंबर से दो शिफ्ट में लगेगा महाविद्यालय

हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हरियाणा के सभी महाविद्यालयों में 16 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं लगेंगी। जनता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के एसओपी नियमों के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में नियमों का पालन करवाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय दो शिफ्ट में लगेगा। उन्होंने बताया कि सुबह 9 से 12 बजे तक बीए प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष तथा एमएससी मैथमेटिक्स द्वितीय वर्ष की कक्षाएं लगेंगी। सायं कालीन सत्र साढ़े 12 से लेकर साढ़े 3 बजे तक रहेगा।

सायं कालीन सत्र में बीएससी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, बीकॉम प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, एमए ज्योग्राफी द्वितीय वर्ष तथा एमए पॉलिटिकल साइंस द्वितीय वर्ष की कक्षाएं लगेंगी। कक्षाओं में विद्यार्थी ओड-इवन के तरीके से आएंगे। ओड रोल नंबर वाले विद्यार्थी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कक्षा में आएंगे। इवन रोल नंबर वाले विद्यार्थी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कक्षा में आएंगे।

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