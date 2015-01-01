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सांग महोत्सव:महोत्सव के पहले दिन सेठ ताराचंद के सांग भाग- एक का किया मंचन

भिवानी4 घंटे पहले
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सांस्कृतिक भवन उमरावत में गुरुवार सुबह हवन एवं सांग महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलन सूर्य कवि लखमी चंद के सुपौत्र विष्णु दत्त कौशिक ने किया। इस दाैरान आजाद खांडा खेडी, लोक गायक विकास पासौर, सुमित सातरोड एवं संगठन अध्यक्ष हनुमान कौशिक, कृष्णावतार, रविन्द्र वास, मनजीत, रामधन शास्त्री बडाला, सरपंच ग्राम पंचायत उमरावत दिनेश शर्मा सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

गुरुवार काे सांग महोत्सव के प्रथम दिवस सेठ ताराचंद के सांग भाग 1 का मंचन दादा लख्मीचंद के सुपौत्र विष्णु दत्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स एवं विशिष्ट अतिथि युवा जिलाध्यक्ष बीजेपी राहुल मुंढाल उपस्थित थे।

महासचिव रविन्द्र वास ने बताया कि उमरावत गांव में बन रहे दादा लख्मीचंद आश्रम में सभी कवियों का सम्मान होगा एवं हर कवि की रचना संग्रहालय में सुरक्षित रखी जाएगी एवं युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में देशभक्त लोक गायिका कवि सिंह, लोक गायक आजाद खंडा खेडी, कवि पंडित रघुवीर सिंह मदीना, लोक गायिका प्रीति चौधरी को संस्कृति गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया एवं कवि नेतराम कथूरा को संस्कृति रतन से सम्मानित किया।

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