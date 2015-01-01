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नियुक्ति:स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के दोबारा से जिलाध्यक्ष बने सुनील

भिवानीएक घंटा पहले
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सुनील स्वामी हालुवासिया के कार्यों को देखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने उन्हें दोबारा से भिवानी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह जानकारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने वीरवार को यहां दी। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सुनील स्वामी हालुवासिया की समाज सेवा में रूचि रखने व समाज सेवा में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए संगठन ने उनको दोबारा से अध्यक्ष मनोनीत किया है।

उन्होंने कहा कि सुनील स्वामी पहले भी अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। नव नियुक्त अध्यक्ष सुनील स्वामी ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है वे उनका बखूबी निभाएंगे और संगठन को आगे बढ़ाने भरसक प्रयास करेंगे। नव नियुक्त अध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई व उनको नियुक्ति पत्र सौंपा गया।

उनको बधाई देने वालों में संगठन के कोषाध्यक्ष किशन लाल, विजय तंवर, दिव्यांग प्रदेश अध्यक्ष सुनील पवार, अनिल कुमार, राजेश कुमार रंगा, लक्ष्मी, पूजा शर्मा, सुमित कुमार, जतिन हलवासिया, देव चौहान, एडवोकेट गजेंद्र चौहान, एडवोकेट सज्जन वर्मा बापोड़ा, एडवोकेट पुष्पेंद्र सेन सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल थे।

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