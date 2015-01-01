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आयोजन:श्रमिक कल्याण व किसान मजदूरों की स्थिति सुधारने की राह दिखाई थी ठेंगड़ी ने

भिवानी2 दिन पहले
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चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थित दत्तोपंत ठेंगड़ी विकास एवं अध्ययन केन्द्र के सौजन्य से विश्वविद्यालय के डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में दत्तोपंत ठेंगड़ी की जयंती मनाई गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.आरके मित्तल ने कर्मचारियों को कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी में एकात्म मानव दर्शन की धारणा थी। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कहा था कि ‘देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम’।

उन्होंने कहा कि उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए लडाई लड़ी। उन्होंने किसान मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए नई राह दिखाई। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए जन जन तक अलख जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा उनके नाम पर विकास एवं अध्ययन केन्द्र के माध्यम से उनकी नीतियों एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाकर स्थानीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालना प्राथमिकता है।

कुलसचिव डॉ.जितेन्द्र भारद्वाज ने विश्वविद्यालय के राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी विकास एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर विस्तृत विचार रखे। मंच संचालन डॉ. उत्पल कुमार ने किया। इस अवसर पर किसान संघ के मंत्री सुन्दर लाल, डीन विद्यार्थी कल्याण डॉ. सुरेश मलिक, प्रो.बाबूराम, डॉ.रविप्रकाश, डॉ. कुलदीप कुमार, विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री मंजीत इगराह आदि थे।

सीबीएलयू के विकास एवं अध्ययन केंद्र सौजन्य से निनान में भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जयंती मनाई। सरपंच रामकुमार मांगेराम भगत ने कुलपति एवं कुलसचिव का स्वागत किया। कुलपति प्रो. आरके मित्तल ने कहा कि राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने मजदूर संघ किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर राष्ट्रहित की अलख जगाई। कुलसचिव डॉ. जितेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने वंचित वर्गों के लिए काम किया। डॉ.उत्पल कुमार ने विकास एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर विचार रखे। मंच संचालन विश्वविद्यालय के सहायक प्रचार-प्रसार अधिकारी ऋषि शर्मा ने किया। इस अवसर विश्वविद्यालय की ओर से सबकी सहभागिता से पुस्तकालय खोलने की घोषणा की।

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