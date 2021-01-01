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वारदात:घर में घुसकर अलमारी में रखे 48 हजार रुपये ले गया चोर

भिवानी2 घंटे पहले
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बैंक काॅलाेनी से एक चाेर घर में घुसकर अलमारी में रखे 48 हजार रुपये लेकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सुरेश कुमार ने बताया कि वह किराये के मकान में रहता है। रात लगभग साढ़े 12 बजे एक चोर उसके घर में घुस गया। जिस कमरे में अलमारी रखी हुई थी उसी कमरे में उसकी मां व बच्चे सो रही थे। चोर कमरे में घुसा और फिर अलमारी खोलकर उसमें रखे 48 हजार रुपये निकाले।

आवाज सुनकर उसकी मां की नींद खुली तो चोर भाग गया। उन्होंने बाहर आकर देखा लेकिन तब तक चोर फरार हो चुका था। मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 457 व 380 के तहत मामला दर्ज किया है।

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