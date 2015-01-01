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अनसेफ सिटी:पुलिस चौकी से महज 50 मीटर दूर दुकान का शटर उखाड़कर नकदी और सामान ले गए चोर

भिवानी9 घंटे पहले
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  • दुकानदार से सूचना पाकर भी एक घंटे बाद पहुंची पुलिस, व्यापारियों ने जताया रोष

जैन चौकी से महम 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक थोक विक्रेता की किराना स्टोर की दुकान का शटर उखाड़कर चोर लगभग 70 हजार रुपये कीमत का परचून का सामान व नकदी चोरी कर ले गए। सुबह दुकान मालिक के चौकी पर पहुंचकर चोरी की सूचना देने के बाद भी पुलिस लगभग एक घंटे बाद मौके पर पहुंची। इस पर नगर व्यापार मंडल ने पुलिस कार्यप्रणाली के प्रति रोष जताया और शहर में बढ़ती चोरी व लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की।

तेलीवाड़ा क्षेत्र निवासी भगवानदास की परचून के सामान के थोक विक्रेता है और वह जैन चौक क्षेत्र में पुलिस चौकी के नजदीक दुकान का संचालन करते हैं। गुरुवार देर शाम वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह लगभग आठ बजे जब वह दुकान पर पहुंचे तो दुकान के दोनों ताले टूटे हुए थे और एक तरफ से शटर उखड़ा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। देशी घी के पैकेट, सिगरेट पैकेट समेत लगभग 55 हजार कीमत का सामान गायब था। इसके अलावा चोर गल्ले से लगभग 15 हजार रुपये के सिक्के भी चोरी कर ले गए।

दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने दुकान के शटर पर दोनों तरफ लगे ताला को तोड़ा लेकिन दुकान में सैंट्रल लॉक होने के कारण चोर शटर को नहीं खोल पाए। इसके कारण उन्होंने शटर को एक तरफ से उखाड़ा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने दुकान से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित पुलिस चौकी में चोरी की सूचना दी लेकिन पुलिस चंद कदमों पर भी लगभग एक घंटे बाद पहुंची। सूचना पर नगर व्यापार मंडल के प्रधान भानू प्रकाश व दर्जनों दुकान पुलिस चौकी पहुंचे और चोरी की घटना पर रोष जताया। भानू प्रकाश ने कहा कि पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर ही चोर रात को ताले तोड़कर व शटर उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले शाम के समय इसी मार्ग पर बाइक सवार दो युवक बावड़ी गेट के नजदीक एक गारमेंट व्यापारी से ढाई लाख रुपये और उसकी स्कूटी छीनकर ले गए थे। पुलिस आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बाजार में रात्रि गश्त के दौरान ड्यूटी में लापरवाही करती है, जिसका लाभ उठाकर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। शहर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस चोरों की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने जैन चौक, बावड़ी गेट आदि क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिला।

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