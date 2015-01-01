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कोविड-19:जिले में तीन और कोरोना संक्रमितों की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 62

भिवानी2 दिन पहले
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कोराेना संक्रमित तीन और मरीजों की मौत हो गई। इससे जिले में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 62 पर पहुंच गई है। गुरुवार को 33 नए संक्रमित मरीज मिले। इससे कोरोना का आंकड़ा 4086 पर पहुंच गया है। 48 संक्रमित मरीज और ठीक हुए है। वहीं दीपावली पर बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे, जो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की पालना करवाएंगे।

कृष्णा कॉलोनी मालगोदाम रोड निवासी 64 वर्षीय कोरोना संक्रमित सुभाष चंद को बुखार व सांस में दिक्कत के चलते बुधवार को हिसार स्थित एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। मरीज का अस्पताल में उपचार चल रहा था लेकिन गुरुवार को उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा दादरी गेट निवासी 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला पार्वती ने गुरुवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

महिला हिसार स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। गुरुवार को महिला के शव का मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी 67 वर्षीय संक्रमित कृष्ण पाल की मौत हो गई। वह हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। जहां चार नवंबर को उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। शुक्रवार को मुक्तिधाम में नप कर्मचारियों ने शव का अंतिम संस्कार किया।

यहां मिले नए कोरोना संक्रमित
पालुवास से चार, तोशाम व बवानीखेड़ा से तीन-तीन, सिवानी से दो, गांव सुगरपुर, ढाणी मिरान, लोहारू वार्ड नंबर 8, मानहेरू आदि समेत 33 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले है। इससे जिले में संक्रमण का आंकड़ा 4086 पर पहुंच गया। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सैंपलिंग जारी है। गुरुवार को 750 लोगों के सैंपल लिए गए। जिले में अब कोरोना एक्टिव 383 मरीज हैं।

कोरोना टेस्टिंग के नए रेट तय
सीएमओ डॉ. सपना गहलावत ने बताया कि राज्य मुख्यालय से प्राप्त आदेशानुसार प्रदेश में सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के लिए नए रेट निर्धारित किए गए हैं। पांच प्रकार के टेस्ट के द्वारा कोरोना मरीज की पहचान की जाती है जिसमें सीबीनेट टेस्टिंग का चार्ज 2400 रुपये, ट्रू नेट टेस्टिंग का चार्ज 2000 रुपये, आईजीजी बेस्ड इलीजा टेस्टिंग का चार्ज 2500 रुपये, आरटीपीसीआर टेस्टिंग का चार्ज 900 रुपये तथा रेपिड एनटीजन टेस्टिंग का चार्ज 500 रुपये निर्धारित किया गया है। उक्त टेस्टों के लिए कोई भी प्राइवेट लैब इस राशि से अधिक राशि नहीं ले सकते है। अगर किसी भी व्यक्ति से प्राइवेट लैब में इस राशि से अधिक राशि लता है तो उसकी सूचना सिविल सर्जन कार्यालय में दी जा सकती है। जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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