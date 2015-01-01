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धुंध शुरू होने से पहले तैयारी:दुर्घटनाएं रोकने के लिए नगर परिषद सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के सींगों पर लगाएगी रिफ्लेक्टर

भिवानी4 घंटे पहले
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घने कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचआई व बीएंडआर विभाग जिले में चौराहों व टी-प्वाइंटों पर सांकेतिक बोर्ड व रिफ्लेक्टर लगाएगा, वहीं ब्लाइंड मोड़ पर सूचना व निर्देश बोर्ड लगाए जाएंगे। पुलिस ओवर स्पीड और गलत रूप से ओवरटेक करने वाले वाहनों के अब अधिक से अधिक चालान काटेगी। नगरपरिषद सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाएगी।

गुरुवार को डीसी जयबीर सिंह आर्य ने सड़क सुरक्षा व सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने लिए आवश्यक कदम व प्रभावित कदम उठाएं। ताकि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को रोका जा सके। इसके अलावा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए है। घने कोहरे में सड़क दुर्घटनाएं होने की अधिक आशंका बढ़ जाती है। दिसंबर व जनवरी महीने में जिले में घना कोहरा शुरू हो जाता है।

डीसी ने किस विभाग को क्या दिए हैं आदेश

  • डीसी ने लोक निर्माण विभाग, हुडा, नगर परिषद और हॉर्टिकल्चर विभाग को निर्देश दिए कि पुराना बस स्टैंड से चिडिय़ाघर मोड़ तक, लघु सचिवालय परिसर के सामने, स्टेडियम रोड़, सनसिटी मॉल रोड़ व बासिया भवन से कोर्ट रोड़ तक लेवलिंग, सफाई व पेड़ों की कटाई करवाएं। अमरूत योजना के तहत काम करवाने वाले ठेकेदार मार्गों की लेवलिंग करवाएंगे।
  • हुडा विभाग को शहीद भगत सिंह चौक से सिटी रेलवे स्टेशन रोड़ तक के मार्ग का निर्माण कराने के आदेश दिए हैं, जिसकी अप्रूवल मिल चुकी है।
  • हुडा विभाग को लघु सचिवालय परिसर के पीछे एलआईसी रोड का नव निर्माण करवाने के भी आदेश दिए।
  • अमरूत योजना के ठेकेदार पुलिस लाइन के पास व शहर में उनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों पर उखाड़ी गई सड़कें दुरुस्त करवाएं।
  • लोक निर्माण विभाग बवानीखेड़ा में रेलवे फाटक के पास रोड का निर्माण करवा, जिसका एस्टीमेट भेजा जा चुका है।
  • कोहरे के दौरान हादसों पर अंकुश लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग व एनएचए अपने-अपने अधीन मार्गों पर सफेद पट्टी तथा रोड पर ब्लॉक स्पॉट की पहचान कर वहां पर साइन बोर्ड लगाएंगे।
  • नगर परिषद व यातायात पुलिस शहर में हुडा पार्क, पुराना बस स्टैंड और किरोड़ीमल पार्क में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे ताकि बाजार में वाहनों से भीड़ न बढ़े और बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
  • टू व फोर व्हीलर वाहनों के लिए सामान्य अस्पताल के अंदर-बाहर दीवार के साथ खाली जगह पर पार्किंग की व्यवस्था हो।

नगर परिषद को करने होंगे ये काम

डीसी ने नप अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में बेसहारा पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाएं, ताकि मांगों पर घूम रहे पशुओं के कारण सड़क हादसों को रोका जा सके। शहर की सामाजिक संस्थाओं व गोसेवा आयोग से आर्थिक मदद लेकर बेसहारा गायों व नंदियों के लिए आसरे व चारे का प्रबंध करवाया जाएगा।

31 दिन में हुईं 44 दुर्घटनाएं

अक्टूबर के दौरान जिला में 44 स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुई। जिनमें 35 लोग घायल हुए और 16 लोगों की चोट के कारण मौत हुई। अगर इसी तरह से जिले में सड़क दुर्घटनाएं होती रही तो दिसंबर व जनवरी में घने कोहरे में दुर्घटनाओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जिसको लेकर डीसी जयबीर सिंह आर्य भी गुरुवार को समीक्षा बैठक में चिंतित नजर अाए। इसके चलते उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए ओवर स्पीड व गलत रूप से ओवर टेक करने वाले वाहनों के ज्यादा से ज्यादा चालान काटे। क्योंकि हादसा का मुख्य कारण यहीं होता है।

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