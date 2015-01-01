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पारदर्शिता लाने की तैयारी:कालाबाजारी रोकने के लिए 26 तक बंद रहेगी बाजरे की सरकारी खरीद, फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स ने शुरू की फिजिकल वेरिफिकेशन

भिवानी2 दिन पहले
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  • एक लाख मीट्रिक टन से अधिक बाजरे की हो चुकी खरीद
  • अंतिम चरण में पहुंचने के बाद सरकार और प्रशासन को कालाबाजारी का चला पता

कालाबाजी को रोकने व खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अनाज मंडियों में 26 नवंबर तक बाजरा की सरकारी खरीद बंद रहेगी। बुधवार को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों ने अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में बाजरा भूमि की फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। जिले में हैफेड व वेयर हाउस काॅर्पोरेशन बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है।

जिले में लगभग डेढ़ महीने से बाजरा की सरकारी खरीद चली रही है, लेकिन मंगलवार को बाजरा की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने सरकार के आदेश पर खरीद को बंद कर दिया गया था। खरीद एजेंसी जिले में बनाए खरीद केंद्रों से अभी तक बाजरा की 2150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में रिकाॅर्ड एक लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की खरीद कर चुकी है। बाजरा की खरीद अब अंतिम चरण में पहुंच गई तो सरकार व प्रशासन को बाजरा की कालाबाजारी होने का पता चला है। इसको रोकने के लिए अब प्रशासन ने बाजरा भूमि की प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के बाद बाजरा खरीदने का निर्णय लिया है।

अभी यहां-यहां हुई बाजरे की खरीद

जिले में अभी तक 117924 मीट्रिक टन बाजरा की सरकारी समर्थन मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद हो चुकी है। इसमें से 38122 मीट्रिक टन एचडब्ल्यूसी व 79802 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हैफेड ने की है। अभी तक जुई अनाज मंडी में 17444, लोहारू में 8570, ढिगावा में 13754, बहल में 16812, सिवानी में 13922, सिधवाना में 1166, ओबरा में 3043, बुद्धशैली में 3658, बरवा में 583, बहल में 850 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हो चुकी है। इसके अलावा तोशाम में 14976, भिवानी में 16950, बवानीखेड़ा में 3987 व मिट्ठी में अभी तक 2209 मीट्रिक टन बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद हुई है।

इन्होंने शुरू की बाजरा भूमि की वेरिफिकेशन

जिले के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों ने बुधवार से बाजरा की फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम महेश कुमार ने भिवानी अनाज मंडी क्षेत्र, जुई में डीआरओ प्रमोद चहल, तोशाम में एसडीएम मनीष फौगाट व डीएससीओ मुकेश यादव, लोहारू में एसडीएम जगदीश चंद्र व पशुपालन विभाग से एसडीओ डॉ. जयपाल सिंह, बहल में पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. जय सिंह व पशुपालन विभाग के एसडीओ राजेंद्र सिंह तथा सिवानी क्षेत्र में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राम सिंह व जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिल कालड़ा ने बाजरा भूमि की फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य शुरू किया है।

क्यों पड़ी फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत

सरकार को सूचना मिल रही है कि कुछ लोग राजस्थान व अन्य प्रदेशों से चोरी छुपे बाजरा लेकर हरियाणा में आते है और फिर किसान, आढ़ती व अधिकारियों के साथ मिलीभगत महंगे दामों में समर्थन मूल्य पर बाजरा की बिक्री करते है। बाजरा के खुली बोली पर 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव है जबकि सरकार समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों का बाजरा सरकार 2150 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रही है। ऐसे में कुछ लोग बाजरा की कालाबाजारी व मिली भगत कर बहार से लाए हुए बाजरे को मंडियों में बिक्री कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से चोरी छुपे आए बाजरे को प्रशासनिक अधिकारी बरामद नहीं कर पाए। इसलिए सरकार ने बाजरा भूमि की प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से वेरिफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है।

27 नवंबर से दोबारा शुरू होगी खरीद

बुधवार से अधिकारियों से बाजरा भूमि की वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। जिन पंजीकृत किसानों के बाजरा की भूमि की वेरिफिकेशन सही मिलेगी उस किसान का बाजरा खरीदा जाएगा। 27 नवंबर से दोबारा से बाजरा की सरकारी खरीद शुरू होगी। -अनिल कालरा, डीएफएससी।

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