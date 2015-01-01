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पुलिसकर्मियों का सम्मान:व्यापारियों ने दो आरोपी पकड़ने पर पुलिस अफसरों को दिए फूल

भिवानी4 घंटे पहले
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  • शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग उठाई

शहर में व्यापारियों के साथ लूटपाट करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने पर गुरुवार को नगर व्यापार मंडल ने पुलिस अधिकारियों का फूल देकर आभार जताया। संगठन ने 11 दिसंबर को डीसी जयबीर सिंह आर्य को ज्ञापन सौंपकर शहर में व्यापारियों के साथ हो रही आपराधिक वारदातों को रोकने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

डीसी व एसपी के आदेश पर व्यापारी से तीन लाख की नकदी समेत स्कूटी छीनने व एक व्यापारी से डेढ़ लाख रुपये छीनने के मामले में दो दिन पहले पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसके चलते बुधवार को नगर व्यापार मंडल ने 18 दिसंबर को भिवानी बंद का फैसला भी वापस ले लिया था।

इसी के चलते गुरुवार को भिवानी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान भानुप्रकाश के नेतृत्व में डीसी जयबीर सिंह आर्य, डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह, सीआईए टू इंचार्ज श्रीभगवान व साइबर सैल के अधिकारियों को फुल भेंट किए। इस दौरान व्यापारियों व पुलिस अधिकारियों के बीच शहर में चिन्ह्ति स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार विमर्श किया गया।

इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा कि शहर में चोरी व अन्य आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। जिला प्रशासन इस मामले में सजगता दिखाते हुए इस कार्य को अमलीजामा पहनाने का कार्य जल्द शुरू करें। ताकि शहर में लूटपाट व चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि कई व्यापारियों के साथ जो आपराधिक वारदात हुई है उन मामलों के कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने अधिकारियों से शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में अतुल रोहिल्ला, प्रेम धमीजा, भरत लाल, सुरेन्द्र जिंदल, प्रदीप सोनी, राजकुमार यादव, प्रवीण नारंग आदि व्यापारी नेता मौजूद थे।

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