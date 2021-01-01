पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:बीडी गुप्ता पार्क के पास अवैध रूप से शराब ले जाते ट्रक के साथ दो लोग धरे

भिवानी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
भिवानी. सीआईए स्टाफ-2 टीम की गिरफ्त में दो आरोपी व बरामद की गई अवैध शराब अंग्रेजी। - Dainik Bhaskar
भिवानी. सीआईए स्टाफ-2 टीम की गिरफ्त में दो आरोपी व बरामद की गई अवैध शराब अंग्रेजी।
  • सीआईए स्टाफ-2 की टीम ने की कार्रवाई, 491 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद

सीआईए स्टाफ-2 भिवानी टीम ने बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक ट्रक को काबू किया है। पुलिस ने कुल 491 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी व ट्रक को कब्जे में ले लिया।

सीआईए स्टाफ-2 भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक श्रीभगवान अपनी टीम के साथ गश्त पड़ताल व अपराध रोकथाम ड्यूटी नजदीक बीडी गुप्ता पार्क हांसी रोड पर मौजूद थे। सीआईए स्टाफ-2 की टीम ने शहर की तरफ से आते हुए ट्रक को चेकिंग के लिए रूकने का इशारा किया। ट्रक चालक द्वारा ट्रक को रूकने का इशारा करने पर भी नहीं रोकने पर टीम ने ट्रक का पीछा करके ट्रक को रुकवाया गया।

पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। जिस पर पुलिस द्वारा चालक से शराब के बारे में परमिट, लाइसेंस पेश करने के लिए कहा गया। चालक किसी प्रकार का लाइसेंस, परमिट पेश नहीं कर पाया। पुलिस टीम ने ट्रक में अवैध रूप से लेकर ले जाई जा रही कुल 491 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी व ट्रक को पुलिस कब्जे में लिया गया है।

वहीं मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान जावेद अहमद पुत्र मुश्ताक अहमदवासी जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश व अशफाक अहमद पुत्र नियम तुला वासी जिला अमेठी उत्तरप्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह शराब भिवानी से रोहतक लेकर जा रहे थे। जांच इकाई द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में पंजीबद्ध कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser