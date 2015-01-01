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प्रतियोगिता:दीया सजाओ में वरुण तंवर प्रथम, हलवासिया विद्या विहार स्कूल में प्रतियोगिताओं का आयोजन

भिवानीएक घंटा पहले
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हलवासिया विद्या विहार के माध्यमिक एवं वरिष्ठ विभाग में दीपावली के उपलक्ष्य में दीया सजाओ, कलश सजाओ, थाली सजाओ, बंदनवार बनाओ एवं वॉल हैंगिंग आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। छात्रों ने इन गतिविधियों में भाग लेकर स्थान प्राप्त किए। दीया सजाओ प्रतियोगिता में कक्षा सातवीं से वरूण तंवर ने प्रथम, थाली सजाओ में कक्षा छठी से अंश ने प्रथम, कलश सजाओ में कक्षा आठवीं से मौली ने प्रथम एवं बंदनवार बनाओ में कक्षा सातवीं से जानवी ने प्रथम तथा दीया सजाओ में देवांश कक्षा सातवीं ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

वरिष्ठ विभाग में दीया सजाओ में 11वीं कक्षा से अभिषेक ने प्रथम राखी ने द्वितीय तनु ने तृतीय एवं दिव्यांश ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विभाग में आयोजित करवाई गई रामायण मंचन प्रतियोगिता में भी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में कक्षा छठी से भविष्य गर्ग ने प्रथम, पुलकिता शर्मा ने द्वितीय कक्षा आठवीं से रिया ने तृतीय एवं कक्षा छठी से अंश व कक्षा सातवीं से जानवी ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन दीवानचंद रहेजा ने सभी प्रतिभागियों को शुभाशीर्वाद दिया। प्राचार्य विमलेश आर्य सभी छात्रों को प्रेम व भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर माध्यमिक विभाग प्रमुख सुवीरा गर्ग, सुधा शर्मा, प्रतिभा गोयल, किरण मखीजा, पूनम तंवर, बिंदु वर्मा, विजयलक्ष्मी, अंजू लोहान, रमेश बंसल, अदिति, संगीत आचार्य हरिश्चंद्र आदि उपस्थित रहे।

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