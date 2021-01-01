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पुलिस की कार्रवाई:टिटानी से दो अवैध पिस्तौलों और कारतूसों के साथ युवक पकड़ा

भिवानी2 घंटे पहले
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पुलिस ने गांव टिटानी से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो अवैध पिस्तौल व 16 जिंदा कारतूस बरामद किए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने टिटानी रोड से एक युवक को दो अवैध पिस्तौल व 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान गांव दिनोद निवासी राकेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह हथियार व कारतूस गांव टिटानी निवासी अशमन नामक व्यक्ति से खरीदे थे। पुलिस ने एक टीम ने बुधवार को गांव टिटानी में दबिश दी और अशमन को गांव टिटानी बस अड्डा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से दो अवैध पिस्तौल व 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

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