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भूना:राजकीय प्राथमिक पाठशाला भूना के मुख्य गेट के सामने लगे गंदगी के ढेर

भूना4 घंटे पहले
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राजकीय प्राथमिक पाठशाला भूना के मुख्य गेट के पास पड़े कूड़े के ढेर।
  • सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को लग रहा पलीता

भूना शहर की मुख्य सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर की वजह के भूना शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रहा है। फतेहाबाद रोड के नजदीक अनुसूचित बस्ती के पास राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य गेट के सामने सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जिससे यहां स्कूली बच्चों में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है।

वहीं पैदल जाने वाले लोगों को वहां से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। स्कूल मुखिया सुभाष चन्द्र ने बताया की काफी लंबे समय से स्कूल के मुख्य गेट के पास गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नगर पालिका व प्रशासन को इसके बारे में लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है परंतु अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो सकी।

स्कूल के समीप पड़ी गंदगी के कारण स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के सामने भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ विद्या के मंदिर में आने वाले बच्चों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। प्रशासन को पहले भी कई बार कूड़े के ढेर संबंधी अवगत करवाया गया, परंतु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। शहर में लगे कूड़े के ढेरों को उठाने व शहर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर पालिका भूना के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है। - कुलभूषण बंसल, एसडीएम

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