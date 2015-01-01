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लापरवाही:नींव में बिना सीमेंट ही लगाई जा रही थी पुरानी ईंटें,पार्षदों ने रुकवाया काम

भूनाएक घंटा पहले
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  • नेहरू पार्क के निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप

नेहरू पार्क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री प्रयोग किए जाने को लेकर वार्ड वासियों ने शनिवार को रोष जताया। सूचना मिलने पर पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। नेहरू पार्क क्षेत्र के वार्डवासी कृष्ण कुमार, राजवीर सिंह, होशियार सिह, वजीर सिंह, प्रवीण कुमार व सुशील कुमार आदि ने बताया कि पार्क का निर्माण पर 30 लाख रुपये की लागत से किया जाना है। उन्होंने बताया कि नींव में बिना सीमेंट के पुरानी ईंटों को लगाया जा रहा था। टेंडर में नींव से आरसीसी बीम व पिल्लर बनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन ठेकेदार पुरानी ईंटों को बिना सीमेंट रेता के लगाकर लाखों रुपये की चपत लगा रहा है।

जांच की जाएगी : कनिष्ठ अभियंता
नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नेहरू पार्क निर्माण कार्य न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कई महीनों से रुका हुआ था। इसी सप्ताह ही दोबारा काम शुरू किया गया है। अगर ठेकेदार निर्माण सामग्री घटिया लगा रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। वह मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे।

नगर पालिका का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा
मामले की जानकारी मिलने पर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अनिल नड्ढा और पार्षद ओमप्रकाश कंबोज, पार्षद कश्मीरी लाल कंबोज मौके पर पहुंचे। उन्होंने पार्क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री को देखकर चिंता जाहिर की। परंतु नगर पालिका का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो वाइस चेयरमैन व पार्षदों ने मिलकर पार्क का निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया।

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