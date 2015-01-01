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भूना:सरपंच को पंचायती फंड का दुरुपयोग करने पर निलंबित करने की सिफारिश

भूनाएक घंटा पहले
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  • एक महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, बीडीपीओ ने डीडीपीओ को लिखा पत्र

गांव बैजलपुर में शामलात की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करने व नियमों के खिलाफ राशि निकलवाने के आरोप में गांव के सरपंच को निलंबित करने की सिफारिश के एक महीने बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर बीडीपीओ भूना ने डीडीपीओ को पत्र भेजा हुआ है। विरोधी पक्ष के लोगों ने उपायुक्त फतेहाबाद को ज्ञापन देकर सरपंच राजकुमार पर कार्रवाई की मांग की है।

बैजलपुर निवासी शिव कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत ने सुलभ शौचालय के लिए जमीन खाली छोड़ रखी थी। सरपंच राजकुमार ने इस शामलात की जमीन के बीचों-बीच गलत तरीके से एक गली का निर्माण करवा दिया। इस मामले की शिकायत की गई तो एसईपीओ, जेई पटवारी ने मौके पर जांच की। जिसमें सरपंच पर लगे आरोप सही मिले। जांच में सामने आया कि सरपंच ने शामलात जमीन पर अवैध तरीके से गली बनाई और पंचायती फंड की राशि लगाकर दुरुपयोग किया। इस मामले में बीडीपीओ ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर सरपंच पर कार्रवाई की सिफारिश की थी।

सरपंच के निलंबन की सिफारिश की हुई है

बीडीपीओ रवि ने बताया कि बैजलपुर सरपंच ने सुलभ शौचालय की जमीन पर गली का निर्माण करके पंचायती फंड का दुरुपयोग किया है। सरपंच राजकुमार को निलंबित करने की डीडीपीओ से सिफारिश की गई है।

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