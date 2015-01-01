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कोविड-19:12 और कोरोना पॉजिटिव मिले, कुल मरीज 1448, अभी तक 24 की हो चुकी मौत, एक्टिव केस 96

चरखी दादरी4 घंटे पहले
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गुरुवार को जिले में 12 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद जिले में काेरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1448 पर पहुंच गया है। जिले में अब 96 एक्टिव मरीज हैं और 1328 पॉजिटिव मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। जिले में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है।

सीएमओ डॉ. सुदर्शन पंवार ने कहा कि गुरुवार को गांव दगड़ौली निवासी 36 साल का व्यक्ति, चरखी निवासी 50 साल की महिला, कलियाणा निवासी 50 साल का व्यक्ति, सांवड़ निवासी 50 साल की महिला, झोझू कलां निवासी 17 साल का युवक, पैंतावास कलां निवासी 25 साल की युवती, झज्जर घाटी निवासी 55 साल की महिला, शहरवासी 35 साल की महिला, शहरवासी 23 साल की युवती, खेड़ी बुरा निवासी 36 साल का व्यक्ति और सांवड़ निवासी 65 साल का व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को मिले सभी नए मरीजों की हिस्ट्री जांच कर उनका उपचार शुरू कर दिया है।

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