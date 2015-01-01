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कोविड-19:13 और कोरोना संक्रमित मिले, कुल संख्या 1056

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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शनिवार को जिले में 13 नए कोराेना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब 215 एक्टिव केस हैं और 832 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं। वहीं जिले में अब तक 9 पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नए मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है।

सीएमओ डॉ. सुदर्शन पंवार ने कहा कि शनिवार को गांव बिरही कलां निवासी 45 साल का व्यक्ति, गांव रावलधी निवासी 43 साल की महिला, गांव कादमा निवासी 23 साल की युवती, शहर की पुरानी अनाज मंडी निवासी 28 साल का युवक और 51 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

वहीं गांव कादमा निवासी 26 साल का युवक और 65 साल की महिला, शहरवासी 17 साल का युवक, गांव सांवड़ निवासी 19 साल की युवती, गांव अचीना निवासी 30 साल का युवक, गांव माई कलां निवासी 18 साल की युवती, गांव बौंद कलां निवासी 19 साल का युवक और शहरवासी 57 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

भिवानी में 3 कोराेना संक्रमितों की मौत

जिले में कोरोना संक्रमण पहले से तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। जिले में शनिवार को तीन और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इससे संक्रमण से मरने वालों की संख्या 66 पर पहुंच गई है। जिले में पिछले 7 दिनों में 10 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 412 संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 4,220 पर पहुंच गई है।

राहत की बात यह है कि 3,751 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार स्क्रीनिंग व सैंपलिंग अभियान जारी है। तोशाम निवासी 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित सतबीर नामक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। सतबीर पहले से शुगर व बीपी की बीमारी से ग्रस्त था। तीन नवंबर को उन्हें सांस में दिक्कत होने पर परिजनों ने मरीज को हिसार के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया था। जहां चार नवंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी।

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