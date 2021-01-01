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लापरवाही:पांच एंबुलेंस में से 3 हो चुकीं कंडम तो दो में नहीं बजता सायरन और न ही वेंटिलेटर

चरखी दादरी2 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस, जिनमें सुविधाओं का टोटा है। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस, जिनमें सुविधाओं का टोटा है।
  • मरीज लेकर जाने के दौरान फंस जाती हैं जाम में, बढ़ जाता है जान का खतरा, परिजन प्राइवेट एंबुलेंस का ले रहे सहारा

जिले में स्वास्थ्य विभाग कार्यशैली जिले के लोगों के लिए सही नहीं है। दादरी शहर और 172 गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास करीबन एक दर्जन एंबुलेंस हैं। इनमें से आधी से ज्यादा एंबुलेंस कंडम हो चुकी हैं। जिले के सिविल अस्पताल के पास पांच एंबुलेंस हैं इनमें से तीन खराब हैं। शेष बची दो एंबुलेंस के सायरन काम नहीं कर रहे।

अब ऐसे हालात में मरीज को रोहतक या हिसार लेकर जाना पड़ जाए तो सड़क पर चलते वक्त अगर सायरन नहीं बजेगा तो एंबुलेंस चालक को साइड लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन हालातों को देखते हुए मरीज के परिजन प्राइवेट एंबुलेंस किराए पर लेते हैं जिनका की मनमाना रेट है।

जिले का सिविल अस्पताल हमेशा से किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है। लेकिन कभी भी जिले के लोगों के लिए बेहतर कार्य करने की योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें चाहे सिविल अस्पताल में चिकित्सकों की कमी हो या फिर अन्य सुविधाओं की। जिला मुख्यालय पर सिविल अस्पताल की एंबुलेंस व्यवस्था मानों बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है।

एक का सायरन तो चार-पांच महीने से खराब पड़ा

सिविल अस्पताल के पास फिलहाल सड़क पर दो ही एंबुलेंस हैं, लेकिन अगर नियमों की बात करें तो ये भी चलने के काबिल नहीं हैं। इनमें से एक एंबुलेंस का सायरन तो पिछले चार-पांच महीने से खराब पड़ा है। जिसे उताकर जयपुर भेजा हुआ है।

जो कि अभी तक ठीक होकर नहीं आया है। वहीं दूसरी एंबुलेंस का सायरन लगभग खराब ही रहता है। जब कभी उसके पार्ट बदले जाते हैं तो एक दो दिन कार्य करता है उसके बाद फिर से खराब हो जाता है। पिछले 15 दिन को वो भी खराब ही पड़ा है।

किसी भी एंबुलेंस में नहीं है वेेंटिलेटर

जिला स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस खाली दिखावे के लिए ही हैं। इन एंबुलेंस में सायरन की क्या वेंटिलेटर तक नहीं लगाए हुए। ऐसे में गंभीर मरीजों के लिए इन एंबुलेंस में क्या सुविधा मिलेगी। इस कारण से भी मजबूरी में लोगों को प्राइवेट एंबुलेंस का सहारा लेना पड़ता है।

7 रुपये किमी की बजाए देने पड़ते हैं मुंह मांगें पैसे

सिविल अस्पताल के कर्मचारी जब भी किसी मरीज को रेफर करना पड़ता है तो मरीज के साथ आए परिजनों के गेट के बाहर से तुरंत एंबुलेंस लाने की सलाह देते हैं। उन मरीजों को सिविल अस्पताल की एंबुलेंस की सेवा नहीं जाती।

जबकि सिविल अस्पताल की एंबुलेंस 7 रुपये प्रति किलो मीटर में हिसाब से जाती है। बाहर से प्राइवेट एंबुलेंस लेकर जाने में मरीज को रोहतक और हिसार के लिए 3 से 5 हजार रुपये तक देने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

फील्ड में रहने वाली 7 एंबुलेंस में भी 3 ठीक

जिला मुख्यालय की आबादी के साथ-साथ 172 गांवों की अगर बात की जाए तो करीबन 6 लाख की आबादी जिले की है। स्वास्थ्य विभाग के पास जिलेभर में 12 एंबुलेंस हैं। इनमें से 5 एंबुलेंस जिला मुख्यालय पर सिविल अस्पताल में तथा 7 फील्ड के नाम पर हैं। सिविल अस्पताल में तीन एंबुलेंस कंडम हो चुकी हैं। वहीं फील्ड में रहने वाली एंबुलेंस में से भी तीन ही कार्य कर पा रही हैं।

महीने में 100 से अधिक मरीज होते हैं रेफर

पहली बात तो ये है कि सिविल अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त या फिर लड़ाई झगड़े के ही मरीज अधिक आते हैं। क्योंकि पुलिस केस के चक्कर में ये मरीज प्राइवेट में नहीं लेकर जाए जाते। अगर कोई अन्य बीमारी से गंभीर है तो वो प्राइवेट अस्पताल की ओर रूख करता है। दोनों ही जगह से रेफर होने के स्थिति में प्राइवेट एंबुलेंस का ही सहारा लेना पड़ता है। सिविल अस्पताल के आंकड़ों की मानें तो महीने भर में 100 से अधिक मरीज भिवानी, रोहतक या हिसार रेफर हो जाते हैं।

जल्द से एंबुलेंस की कमियों काे दूर किया जाएगा

एंबुलेंस को लेकर अभी तक उनके पास इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर किसी भी एंबुलेंस में सायरन वगैरा की समस्या है तो बताना चाहिए। इन चीजों को समय रहते ठीक होना जरूरी है। पता करते हैं देरी कहां हुई। जल्द से एंबुलेंस की कमियों का दूर कर दिया जाएगा।'' -डॉ. अंकुर, नोडल अधिकारी।

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