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पल्स पोलियो अभियान:पहले दिन 34,790 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक

चरखी दादरी2 घंटे पहले
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बच्चे को पोलियो दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत करवाते डॉ. आशीष मान। - Dainik Bhaskar
बच्चे को पोलियो दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत करवाते डॉ. आशीष मान।
  • स्वास्थ्य विभाग ने 81.01 प्रतिशत टारगेट किया पूरा, बचे हुए बच्चों को डोर टू डोर जाकर पिलाएंगे दवा

जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गई। पहले ही दिन जिले में 322 बूथ बनाए गए जहां बच्चों को पोलिया दवा पिलाई गई। पहले दिन 34 हजार 790 बच्चों को दो बूंद जिंदगी की दी गई। वहीं अब 1 व 2 फरवरी को हेल्थ वर्कर डोर टू डोर जाकर बचे हुए बच्चों को पोलिया की दवा पिलाएंगे।

{जिले में दवा पिलाने के लिए बनाए 322 बूथ: जिले में नवजात से लेकर 5 वर्ष की आयु के करीब 42 हजार 943 बच्चे हैं। जिन्हें पोलिया दवा पिलाने के लिए रविवार से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान की शुरूआत की गई है।

पूरे जिले में 322 बूथ दवा पिलाने के लिए बनाए गए। जहां पर पहले ही दिन 34 हजार 790 बच्चों को दवा पिलाने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने 81.01 प्रतिशत टारगेट पूरा कर लिया है। 100 प्रतिशत टारगेट पूरा करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर बचे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगे।

विभाग की टीम ने किया बूथों का निरीक्षण

जिले में पोलिया अभियान चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के 60 सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई थी। इन 60 सुपरवाइजरों के नेतृत्व में पोलियो दवा पिलाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.आशीष मान, एसएमओ डॉ.अनीता गुलिया, डिप्टी सीएमओ डॉ.नरेश कुमार, डॉ.सुनैना, डॉ. अंबिका, अश्वनी कुमार और संजय कुमार की टीम ने सभी बूथों का निरीक्षण किया।

कोविड 19 की गाइडलाइनों का रखा जा रहा ध्यान

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.आशीष मान ने बताया कि पहले ही दिन करीब 81 प्रतिशत बच्चों को पोलिया दवा पिलाई जा चुकी है। अब बचे हुए बच्चों को हेल्थ वर्कर डोर टू डोर जाकर दवा पिलाएंगे। इस दौरान सभी हेल्थ वर्कर कोविड 19 की गाइडलाइनों का भी ध्यान रखेंगे।

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