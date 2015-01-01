पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:जिले के 58 हजार 330 परिवारों ने अभी तक नहीं करवाया है अपना पहचान पत्र अपडेट : एडीसी

चरखी दादरी5 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने सभी जिलावासियों से अपना परिवार पहचान-पत्र नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसी पहचान-पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। राहुल नरवाल शुक्रवार को अपने कार्यालय में परिवार पहचान-पत्र से संबधित आयोजित की गई बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर में फैमिली आईडी बनवाने का काम नि:शुल्क किया जा रहा है। इसकी अलग से कोई फीस नहीं है। परिवार का एक व्यक्ति सभी सदस्यों के आधार कार्ड और बैंक खाता की कॉपी ले जाकर यह आईडी बनवा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि दादरी जिला में एक लाख 14 हजार 749 परिवार रहते हैं। इनमें से 56 हजार 419 परिवारों ने अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवा ली है और 58 हजार 330 परिवारों ने अभी तक अपनी आईडी को अपडेट नहीं करवाया है।

इसलिए सभी नागरिक एक बार सीएससी सेंटर मेें जाकर अपनी फैमिली आईडी को देख लें और इसमें कोई संशोधन करवाना है तो उसे शीघ्र करवा लें। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि फैमिली आईडी तो सभी परिवारों की ऑनलाइन परिवार पहचान-पत्र पोर्टल पर बनी हुई हैं। किंतु अभी उनमें काफी त्रुटियां हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का नाम गलत है या आधार कार्ड नंबर गलत लिखा गया है या फिर बैंक खाता का नंबर नहीं है। ये त्रुटि परिवार का ही कोई शिक्षित व्यक्ति सीएससी में जाकर सही करवा सकता है और उसके बाद ही उसे सही फैमिली आईडी माना जाएगा।

इस कार्य के लिए सभी बीएलओ की भी हर बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है। इसलिए कोई भी नागरिक बीएलओ से अपनी आईडी का फार्म भरवाकर उसे सीएससी से ठीक करवा सकता है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह अभियान 31 दिसंबर से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम डाॅ. विरेंद्र सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र भी हर परिवार के लिए एक जरूरी दस्तावेज हो गया है। इसलिए फैमिली आईडी बनवाना हर नागरिक के लिए आवश्यक कार्य हो गया है।

इसके लिए नागरिकों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक राजेश्वर मुदगिल, जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित लांबा, परियोजना अधिकारी दीवान सिंह श्योराण, नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव, सचिव प्रशांत पाराशर, सीएससी प्रभारी विक्रम यादव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें