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मीटिंग:आबियाना बकाया भुगतान नहीं करने पर नहीं हो सकेगा तहसील में काम

बौंदकलां2 घंटे पहले
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उप तहसील कार्यालय में गुरुवार को नंबरदारों को आबियाना वसूली का काम तेजी से करने के लिए नायब तहसीलदार आशीष कुमार ने निर्देश दिए है। गुरुवार को उप तहसील कार्यालय में अधीन आने वाले 21 गांवों के नंबरदारों की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए नायब तहसीलदार आशीष कुमार ने कहा कि आबयाना बकाया की सूची नंबरदार कार्यालय में एक सप्ताह तक जमा करवाएं।

इसके साथ ही नंबरदार आबियाना वसूली का काम तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास करें। आबयाना राशि का भुगतान नहीं करने पर बकायादारों का तहसील में कार्य नहीं किया जाएगा। सभी नंबरदार केवल अपने पाने या गांव के कार्य करवाए। दूसरे गांव से संबंधित कार्य न करवाए। इसके साथ ही नंबरदार मोहर लगा कर ही हस्ताक्षर करें।

सभी नंबरदार आय प्रमाण पत्र में प्रार्थी इनकम और निवास स्थान का पूरा ब्योरा दें। नंबरदारों ने मीटिंग में कहा कि आबयाना जमा नहीं करवाने वाले लोगों का काम रोका जाए। आबियाना वसूली करने में पटवारी और नायब तहसीलदार गांवों का दौरा करें।

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