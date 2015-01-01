पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाथरूम में कोरोना सैंपल छिपाने का मामला:एक्सेल शीट में कुछ सैंपलों की डिटेल भरकर बाकी फेंक देती थी कबाड़ में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट टर्मिनेट

चरखी दादरी13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
दादरी. सिविल अस्पताल।
  • रोज 1000 सैंपलों की जांच हो इसके लिए मोलिकुलर लैब की भेजी डिमांड
  • दर्ज सैंपलों की डिटेल में कई रोगियों के फोन नंबर भी एक जैसे मिले

कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजने की जगह सिविल अस्पताल के बाथरूम में छुपाकर रखने के मामले में विभाग ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट को टर्मिनेट कर दिया है। वहीं कोविड नोडल अधिकारी से चार्ज वापस लेकर दूसरे चिकित्सक को दे दिया गया है। बाथरूम में मिले एक महीने पुराने 5257 सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया था जिनमें से 16 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन इसमें भी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

क्योंकि 16 में से 4 ऐसे संक्रमित मरीज हैं जिनका मोबाइल नंबर एक ही अंकित किया हुआ है। ऐसे में एक मरीज की पुष्टि तो हो गई है लेकिन तीन मरीजों का पता तक नहीं चल पा रहा है। ऐसे में खुद तीनों संक्रमित मरीजों को भी पता नहीं चल सकता कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। सिविल अस्पताल हो या फिर ग्राउंड में कोरोना सैंपल लेने जाने वाली टीम। सभी अपने अपने सैंपल व उनके माेबाइल नंबर सहित पूरी हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजिस्ट नवीता बूरा को ही देते थे।

इसके बाद जो सैंपल का कोड नंबर होता है उसी कोड के आधार पर सैंपल देने वाले का मोबाइल नंबर व पूरा बाया डाटा लिखकर एक्सेल सीट (सैंपल देने वाले का पूरा रिकार्ड) तैयारी की जाती थी। लेकिन अक्टूबर महीने के आखिर से ही फेस्टीवल सीजन को लेकर बाजार में भीड़ भड़ाका बढ़ गया था। जिस कारण विभाग ने सैंपलों की संख्या भी बढ़ा दी थी। यहीं कारण रहा कि एक दिन में ही 1500 से 1600 सैंपल आ रहे थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सभी सैंपल की सीट तैयार नहीं कर पाती थी। ऐसे में हर रोज कुछ सैंपल वहीं रह जाते थे और उन्हें अगले दिन जांच के लिए भेजने की जगह कबाड़ में डाल दिया जाता था।

डॉ.गौरव भारद्वाज को दिया नोडल अधिकारी का चार्ज

सैंपल जांच के लिए भेजने के बदले बाथरूम में रखने के मामले में उस समय की कोविड नोडल अधिकारी से भी चार्ज छीनकर डॉ.गौरव भारद्वाज को दे दिया गया है। लापरवाही पर तत्कालीन नोडल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उन्होंने कहा था कि रोहतक पीजीआई, अग्राेहा मेडिकल कॉलेज, खानपुर, पंचकूला व अंबाला की लैब ज्यादा सैंपल लेने से मना कर रहे हैं। ऐसे में यह सैंपल बचे हुए थे। इस स्पष्टीकरण के बाद सीएमओ डॉ.सुदर्शन पंवार ने उपायुक्त राजेश जोगपाल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर जिले में मोलिकुलर लैब शुरू करवाने की डिमांड भेजी है। ताकि मोलिकुलर लैब जिले में स्थापित होने पर जिले में ही हररोज एक हजार कोरोना टेस्ट किए जा सके।

5257 सैंपल में से 16 रोगी संक्रमित मिले थे

शिकायत के आधार पर एसडीएम डॉ. विरेंद्र अहलावत ने निरीक्षण सिविल अस्पताल के बाथरूम से एक महीने पुराने 5257 सैंपल बरामद किए थे। इसके बाद इन सैंपलों को जांच के लिए भिजवाया गया था। इनमें से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। लेकिन इसमें भी बड़ी खामी सामने आई है। 4 पॉजिटिव मरीजों के मोबाइल नंबर एक्सएल सीट बनाते समय एक जैसे ही अंकित किए हुए हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही संक्रमित मरीज की पुष्टी हो पाई है और अन्य तीन संक्रमित मरीजों की पहचान बाकि है। ऐसे में अगर यह तीनों मरीज अभी तक संक्रमित हैं तो पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आकर उन्हें भी संक्रमित बना चुके होंगे।

सैंपल जांच के लिए भेजने की जगह उन्हें बाथरूम में छुपाकर रखने के मामले में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। जिले की तरफ से मोलिकुलर लैब स्थापित करवाने की डिमांड हेड ऑफिस भेजी गई है। ताकि हररोज जिले में ही एक हजार सैंपलों की जांच की जा सके।-डॉ. संजय गुप्ता, डिप्टी सीएमओ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें