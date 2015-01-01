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रोष:ग्रीन कॉरिडोर निर्माण के लिए कब्जा छुड़वाने गया अमला ग्रामीणों का गुस्सा देख बैरंग लौटा

चरखी दादरी4 घंटे पहले
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  • किसान 2 करोड़ प्रति एकड़ जमीनी मुआवजा की मांग पर अड़े, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

ग्रीन कॉरिडोर 152 के निर्माण में गांव खातीवास के ग्रामीण रोड़ा बने हुए हैं। क्योंकि खातीवास के किसान अपनी जमीन की मुआवजा राशि मार्केट वैल्यू के आधार पर दो करोड़ प्रति एकड़ की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ने प्रति एकड़ 45 लाख रुपये मुआवजा दे रही है। ऐसे में किसानों से जमीन का कब्जा छुड़वाने के लिए भारी पुलिस बल नियुक्त किया गया लेकिन किसानों व महिलाएं भी अपनी जमीन को बचाने के लिए मौके पर एकत्रित हो गए।

ऐसे में लोगों को जमीन छोड़ने के लिए समझाने पहुंचे डयूटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम को किसानों ने मुआवजा राशि बढ़वाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी कार्रवाई के ही वापस लौट गए। गांव खातीवास के ग्रामीण प्रति एकड़ 2 करोड़ रुपये मुआवजा राशि पर अड़े हुए हैं। जबकि सरकार ने 18 लाख रुपये मार्केट वैल्यू के आधार पर ढाई गुणा मुआवजा राशि बढ़ाकर 45 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया हुआ है। लेकिन किसानों ने यह मुआवजा राशि लेने से मना कर दिया था।

फोर्स के पहुंचने से पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुंचे मौके पर

ग्रीन कॉरिडोर 152 डी के निर्माण में रोड़ा बने गांव खातीवास के ग्रामीणों से जमीन का कब्जा लेने के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को भारी पुलिस बल नियुक्त किया था। वहीं कार्रवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट रोडवेज जीएम धनराज कुंडू को नियुक्त किया गया। ऐसे में फोर्स के पहुंचने से पहले धनराज कुंडू मौके पर पहुंचे। जहां देखा तो सैकड़ों किसान व महिलाएं मौके पर पहुंच गए। जिनको गुस्से में देखते हुए बिना फोर्स बुलाए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी वापस लौट गए। इसके कुछ देर बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट धनराज कुंडू अपने साथ एसडीएम डॉ. विरेंद्र अहलावत को लेकर पहुंचे। जहां किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा राशि बढ़वाने की मांग रखी। इसके बाद ज्ञापन लेकर दोनों अधिकारी वापस लौट गए।

जमीनी कब्जा लेने के लिए गुरुवार को कार्रवाई होनी थी। लेकिन वहां किसानों ने कहा कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन व सरकार को मुआवजा राशि बढ़वाने के लिए पत्र भेजे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में हमने किसानों द्वारा दिया ज्ञापन उपायुक्त को सौंप दिया है। अब आगामी जो भी निर्देश होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।-धनराज कुंडू, ड्यूटी मजिस्ट्रेट।

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