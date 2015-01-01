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समीक्षा समिति की बैठक:बैंक किसानों तक पहुंचाएं सरकारी योजनाओं का लाभ: राजेश जोगपाल

चरखी दादरी2 घंटे पहले
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सरकार की जनकल्याणकारी एवं आर्थिक उत्थान से संबधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करना हर जरूरतमंद नागरिक का हक है। भारत सरकार नागरिकों को उनके चुकाए कर से ही आर्थिक सहायता दे रही है। इसलिए बैंक अधिकारी सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत आम आदमी को आर्थिक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें। बैंकों की जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजेश जोगपाल ने ये बात कही।

उन्होंने कहा कि चाहे जीएसटी हो या अन्य कोई टैक्स, देश का गरीब से गरीब आदमी भी करों की अदायगी किसी न किसी रूप में कर रहा है। लोगों द्वारा चुकाए जा रहे टैक्स से ही सरकार की सामाजिक व आर्थिक योजनाएं चल रहीं हैं। उपायुक्त ने कहा कि बैंकों में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवेदन स्वीकृत कर उनको तत्काल आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

उन्होंने पीएनबी के जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक विजय कुमार को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं में ऋणों की अदायगी के मुताबिक जिले के सभी बैंकों की एक वरीयता सूची बनाई जाए, जिससे कि जरूरतमंद व्यक्ति को ऋण न देने वाले बैंकों की जानकारी स्पष्ट रूप से समिति के पटल पर आ सके।

अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. राहुल नरवाल ने इस मौके पर कहा कि पशु पालन और कृषि क्षेत्र का उन्नत बनाने में बैंकों की ऋण योजनाएं इस क्षेत्र के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। इसलिए छोटे किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में बैंक अधिकारी सकारात्मक प्रयास करें। पीएनबी के जिला बैंक प्रबंधक विजय कुमार ने दादरी जिले की आबादी करीब पांच लाख है और साढ़े चार लाख बैंक खाते खुल चुके हैं।

इससे पता चलता है कि बैंक सेवाओं से अब लगभग हर परिवार जुड़ चुका है। नाबार्ड की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए तीन हजार 28 करोड़ 42 लाख रुपये की संभाव्यता युक्त योजना को दादरी जिले के लिए तैयार किया गया है। उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त ने इस योजना की पुस्तिका का अनावरण कर इसे बैठक में स्वीकृति प्रदान की।

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