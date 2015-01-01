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बैठक:पेयजल की समस्या से जूझ रहे गांवों में करवाएं जाएंगे बोरवेल

चरखी दादरी2 दिन पहले
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उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि नहरों में पानी की समुचित व्यवस्था के लिए नहर विभाग के अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों से बात करें या उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से चंडीगढ़ कार्यालय को डीओ लेटर जारी करवाएं। उपायुक्त जोगपाल मंगलवार को अपने कार्यालय में जिला की पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों व संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में पेयजल की समस्या वाले गांवों की सूची बनाकर उनमें पेयजल की समस्या के समाधान की लिए बोरवेल करवाएं, ताकि ग्रामीणों की पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान किया जा सके। उपायुक्त द्वारा नहरों के माध्यम से होने वाली पेयजल की आपूर्ति बारे पूछने पर नहर विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जिला की नहरों में पानी कम मात्रा में आता है।

जिस कारण जल घरों में पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही। इस अवसर पर दादरी के एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह, बाढड़़ा के एसडीएम शंभू राठी, नगराधीश सुरेश कुमार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष शर्मा, युद्घवीर सिंह, नहर विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव श्योराण व इकबाल सिंह सैनी, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता शशीकांत, नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार उपस्थित थे।

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