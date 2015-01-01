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पर्व:धनतेरस पर 20 करोड़ का कारोबार, सर्राफा के साथ व्हीकल बाजार में भी उछाल, चांदी की रही ज्यादा डिमांड

चरखी दादरी2 घंटे पहले
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इस साल फेस्टिवल सीजन पर भी कोरोना महामारी हावी रही है। इस कारण हर साल धनतेरस पर होने वाले व्यापार का आधा कारोबार ही हो पाया है। हर साल धनतेरस पर करीब 30 करोड़ तक का कारोबार होता था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण धनतेरस पर करीब 18 करोड़ का ही कारोबार हो पाया है। सबसे ज्यादा कारोबार सर्राफा बाजार का हुआ है जहां प्रत्येक दुकानदार की औसत करीब 20 लाख रुपये की आई है।

आभूषण भंडार के संचालक मुकुल वर्मा ने बताया कि शादी सीजन होने और धनतेरस होने के कारण ज्वेलरी खरीद में कोरोना महामारी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई है। शहर में छोटी बड़ी करीब 60 दुकाने चल रही हैं। इन सभी पर 20 से 25 लाख रुपये तक का कारोबार धनतेरस पर हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा डिमांड चांदी की है। चांदी से बने गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां ज्यादा खरीदी जा रही हैं। सर्राफा बाजार में करीब 15 करोड़ तक का कारोबार होने की उम्मीद है।

कांसे की थाली मांग रहे लोग, पीतल के लोटे की डिमांड भी रही ज्यादा

बर्तन भंडार संचालक संजय कुमार ने बताया कि शहर में करीब 30 छोटी बड़ी बर्तनों की दुकानें चल रही हैं। इनमें धनतेरस को लेकर ग्राहक तो खूब आ रहे हैं लेकिन पिछले साल की तुलना में भीड़ कम ही है। इस बार लोग धनतेरस को कांसे की थाली ज्यादा मांग रहे हैं। वहीं इसके बाद पीतल के लोटे की डिमांड भी ज्यादा रही है। इस बार प्रत्येक दुकान पर कारोबार की औसत करीब 4 लाख रुपये तक की है। ऐसे में इस बार बर्तन बाजार में करीब 1 करोड़ तक का कारोबार होने की उम्मीद बनी हुई है। जो हर साल धनतेरस पर 2 से ढाई करोड़ तक का कारोबार हो जाता था।

शादी समारोह के लिए ही ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीद रहे

इलेक्ट्रोनिक्स सामान की दुकानें मंगल मार्केट में चल रही हैं। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स संचालक कृष्ण कुमार ने कहा कि हर साल धनतेरस पर अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण मंदी देखने काे मिली है। शादी समारोह के लिए ही ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीद रहे हैं। दुकानदारों ने अच्छा कारोबार करने के लिए लाखों रुपयों का सामान मंगाया हुआ है लेकिन इस बार शादी का सामान ही धनतेरस को खरीदा जा रहा है। अलग से खरीददारी नहीं हो पा रही है।

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