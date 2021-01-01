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प्रशासन की बड़ी कार्रवाई:सरपंचों पर पहाड़ों की कम रॉयल्टी लेने, फंड का मनमाने ढंग से दुरुपयोग बिजली चाेरी व कब्जे करने के आरोप

चरखी दादरी3 घंटे पहले
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  • तीन टर्मिनेट और 9 को किया सस्पेंड
  • अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी जांच, तीन को किया अयोग्य घोषित जो अब 6 वर्षों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे

माइनिंग कंपनियों से 10 प्रतिशत की जगह कम रॉयल्टी लेेकर निजी कंपनियों को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाया जा रहा था। इन्हीं अनियमितताएं बरतने वाले 9 सरपंचों काे उपायुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद इनकी जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंप दी गई है। दूसरी तरफ जिले के तीन सरपंचों को अवैध कब्जा करने व सरकारी फंड से निजी कार्य करवाने पर सीधा टर्मिनेट कर दिया गया है। इन तीनों सरपंचों पर लगे आरोपों की जांच एसडीएम ने की थी और वह आरोप सिद्ध हो गए।

माइनिंग की निजी कंपनियों को पहुंचाया जा रहा था फायदा

डीडीपीओ एचपी बंसल ने बताया कि जिले में काफी गांव ऐसे हैं जिनमें पहाड़ हैं और वहां पर माइनिंग का कार्य चलता है। इन गांव में माइनिंग का कार्य करने के लिए कंपनियां टेंडर लेती हैं। इन कंपनियों को रॉयल्टी का 10 प्रतिशत हिस्सा जिस गांव में पहाड़ है उसकी पंचायत को देना होता है। मगर इन गांव के सरपंच माइनिंग कंपनियों के मालिकों से 10 प्रतिशत की जगह 4 से 5 प्रतिशत रॉयल्टी ले रहे थे। जिससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था।

इन गांव के सरपंचों को किया गया है सस्पेंड

गांव अटेला कलां के सरपंच कृष्ण कुमार, खेड़ी बत्तर सरपंच रेखा, माई खुर्द सरपंच अनिल कुमार, रामलवास सरपंच सुरेंद्र सिंह, माई कलां सरपंच पवन सिंह, कलियाणा सरपंच नीलम, झोझू कलां सरपंच दलबीर गांधी, डाढी छिल्लर सरपंच रामनिवास और अटेला नया सरपंच नीलम देवी को उपायुक्त राजेश जोगपाल ने सस्पेंड कर दिया है।

लोकायुक्त में लगाई थी शिकायत जांच की तो आरोप सिद्ध हो गए

गांव रामनगर के सरपंच राजीव कुमार पर बिजली चोरी करने सहित गांव में नाजायज कब्जा करने के आरोप लगे हुए थे। जिनकी पहले लोकायुक्त में शिकायत लगाई गई थी। इसके बाद एसडीएम ने जांच की तो यह आरोप सिद्ध हो गए। वहीं गांव पिचौपा कलां की सरपंच खजानी देवी और गांव मानकावास के सरपंच मनोज कुमार पर माइनिंग कंपनियों से रॉयलटी कम लेने के आरोप एसडीएम जांच में सिद्ध हो चुके हैं।

इसलिए एसडीएम की जांच के आधार पर उपायुक्त ने इन तीनों सरपंचों को टर्मिनेट कर दिया है। इसी के साथ उपायुक्त ने इन तीनों को 6 वर्षों के लिए डी क्वालिफाई कर दिया है। ऐसे में यह तीनों आगामी 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सरकारी फंड से निजी गली बनवाने पर सस्पेंड

जिले के गांव डाढी छिल्लर में सरपंच ने सरकारी फंड का दुरूपयोग किया है। सरपंच रामनिवास ने गांव में विकास कार्यों के लिए आया सरकारी फंड से अपनी एक निजी गली का निर्माण करवा दिया था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन को दी हुई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने सरपंच रामनिवास को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मामले में फाइनल कार्रवाई करने के लिए जांच एडीसी को सौंप दी गई है।

कीचड़ निकलवाने की सौंपी गई थी जिम्मेदारी

डीडीपीओ एचपी बंसल ने बताया कि गांव अचीना के ग्राम सचिव सोनू कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। गांव अचीना से बार बार गली में कीचड़ की शिकायत आ रही थी। ऐसे में ग्राम सचिव को कीचड़ निकलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर ग्राम सचिव मौके पर गया ही नहीं और उसने प्रशासन को गुमराह करते हुए समाधान करवाने की बात कहीं थी। इसी आरोप में ग्राम सचिव को भी सस्पेंड किया गया है।

अनियमितताएं बरतने पर किया निलंबित

माइनिंग कार्यों में अनियमितताएं बरतने और माइनिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाने पर 9 सरपंचों को सस्पेंड किया गया है। वहीं बिजली चोरी, नाजायज कब्जे और माइनिंग कार्यों में अनियमितताएं बरतते हुए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन गांव के सरपंचों को टर्मिनेट कर दिया गया है। जिसके साथ ही इन तीनों को अयोग्य घोषित भी कर दिया गया है।

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