पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शीतलहर का कहर:10 किमी की रफ्तार से चली शीतलहर, न्यूनतम पारा पहुंचा 2.8 डिग्री सेल्सियस, पारा और गिरा ताे फसलों को हो सकता है नुकसान

चरखी दादरी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पहाड़ी इलाकाें में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। जिले में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में लगातार गोता मारा और यह 2.8 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया। वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

गुरुवार को शीतलहर से सुबह के समय काफी परेशान रखा। करीबन 10 किलो मीटर की रफ्तार से चली शीतलहर के कारण हर कोई अलावा का सहारा लेता नजर आया। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी पारे में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। जिले में लगातार तीसरे दिन ठंड बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन गिरते हुए 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को दोपहर के समय मौसम में नमी की मात्रा 66 फीसदी दर्ज की गई।

इस बार पड़ेगी अधिक सर्दी

माैसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस बार दिसंबर और जनवरी में पिछले सालाें के मुकाबले अधिक सर्दी पड़ेगी। पहाड़ी इलाकाें में बर्फबारी लगातार जारी है। शीतलहर चलने से तापमान में लगातार गिरावट हाेगी।

अभी तक फसलों को नहीं नुकसान

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है। इस तापमान से तो फसलों को नुकसान होने का अंदेशा न के ही बराबर है। अब अगर पारा और गिरता है और जमाव बिंदू की ओर जाता है पारा जमने लगेगा जो सरसों व सब्जियों के खतरनाक साबित हो सकता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें