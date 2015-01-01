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वक्ताओं के तीखे तेवर:भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी अपने आपको बदलें वरना हम उनको बदल देंगे

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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चरखी दादरी। बैठक को संबोधित करते जिला बार एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र सिंह सांगवान।
  • लघु सचिवालय में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के तहत खाप प्रतिनिधि, बार एसोसिएशन व जनसंगठनों ने की मीटिंग

लघु सचिवालय भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के तहत शनिवार दोपहर 2 बजे आदर्श धर्मशाला में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिले की खापों के प्रतिनिधियों, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों, जिला बार एसोसिएशन सदस्यों समेत प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों और विभिन्न गांवों के सरपंचों और पंचों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में लघु सचिवालय में सरकारी तंत्र के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही गई।

सभी वक्ताओं का कहना था कि अगले सप्ताह उपायुक्त से समय लेकर उनसे प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और लघु सचिवालय में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के बारे में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनको 10 से 15 दिन का हालात सुधारने के लिए अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ चेतावनी दी जाएगी अगर दिए गए तय समय में हालातों में सुधार नहीं हुआ तो सड़कों पर एक बड़े आंदोलन की शुरूआत कर दी जाएगी। हर हाल में भ्रष्टाचारियों को अपने आपको बदलना होगा अन्यथा हम उनको बदल कर दिखा देंगे।

डीसी को मुद्दों से करवाया जाएगा अवगत

सभी के विचार एवं सुझाव सुनने के बाद निष्कर्ष निकला कि सोमवार को उपायुक्त से मिलने का समय लिया जाएगा। उनको इन मुद्दों को अवगत करवाया जाएगा कि वे अधिकारी व कर्मचारी या अन्य कार्य करने वाले लोग आमजन के लिए पारदर्शी प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। इसके अतिरिक्त सरल केन्द्र में मिलने वाली सभी सुविधाएं को समय पर करने के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाली भ्रष्टाचार युक्त राशि पर भी रोक लगाई जाए के बारे ज्ञापन सौंपा जाएगा।

ज्ञापन में उपायुक्त जिले का सिस्टम सुधारने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। तय समय के दौरान कर्मचारी या सिस्टम को सुधार लें । अगर निर्धारित समय अवधि में उपायुक्त अपने अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारियों के संबंध में आमजन के सामने पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाते है तो क्षेत्र के प्रमुख लोगों को साथ लेकर प्रतिदिन शिकायतें, धरने, आंदोलन का सहारा लेकर प्रशासन के खिलाफ जंग छेड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा।

इन्होंने भी रखे विचार

राजू मान, राज सिंह सांगवान, एडवोकेट बिजेन्द्र सांगवान, जनता कॉलेज के पूर्व प्रधान विक्रम सांगवान, कन्नी प्रधान सूरजभान सांगवान, फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रधान जय भगवान मस्ताना, महासचिव सुदेश वर्मा, पार्षद सत्यवीर चौहान, फौगाट खाप के सचिव सुरेश फोगाट, जगदेव कलकल, सत्यवान शास्त्री, जितेंद्र, रिंपी फौगाट, राजेश बंसल, पंजाबी सभा के प्रधान वासदेव आनंद आदि ने भी अपने-अपने विचार एवं सुझाव रखें।

किस वक्ता ने क्या दी चेतावनी

  • फौगाट खाप-19 के प्रधान बलवंत फौगाट ने कहा कि जिस प्रकार दादरी जिले के अधिकारी और कर्मचारियों ने आम जनता से लूट मचा रखी है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसे किसी भी सूरत में खाप नहीं चलने देगी। जल्द से जल्द ये इस पर सख्ती से लगाम लगाने का कार्य किया जाएगा।
  • सांगवान खाप के सचिव नरसिंह डीपीई ने आज लघु सचिवालय ही नहीं बल्कि जिले के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में आम आदमी के दब कर लूटा जा रहा है। इसे रोकने के लिए डीसी से मिलकर अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं बदले तो प्रशासन ही नहीं यहां की जनता सरकार तक को पलटने का मादा रखती है।
  • जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान सुरेंद्र सिंह सांगवान ने अगले सप्ताह बार की बैठक बुलाकर सभी को बोल दिया जाएगा कि किसी भी कर्मचारी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों से मिलकर उनके साफ-साफ शब्दों में बोल दिया जाएगा कि अभी तक जो सिस्टम आम लोग चला रहे हो अब वो चलने वाला नहीं है। या तो अपने आपको सुधार लो या फिर बदली करा लो। अब बार और जिले के लोग शांत रहने वाले नहीं हैं।
  • फौगाट खाप के प्रवक्ता शमशेर सिंह फौगाट ने कहा कि अगर जिला बार चाहे तो जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता। आम जनता से पैसा लूटना तो बहुत दूर की बात है। बार एक एंटी करप्शन टीम का गठन करे ताकि ये टीम आम गरीब आदमी की फ्री में मदद करे और लूट खसोट करने वालों को सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सरकार ने बिगाड़ रखी है। अब हर आदमी को सख्त होते हुए अफसर की अपनी मौजूदगी दिखानी होगी और उसे किसी भी कीमत पर बदलना होगा। इसके लिए चाहे हम डीसी का दफ्तर ही क्यों न बंद करना पड़े। उन्होंंने कहा कि आज सरकार दादरी जिले के दो एमएलए और तीन चेयरमैन शामिल हैं। भ्रष्टाचार को रोक पाने में असफल इन नेताओं को जनता के बीच जाकर इनको इनकी औकात दिखानी होगी।
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