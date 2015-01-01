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समस्या:दादरी को डिमांड से कम मिला पानी जलघरों के टैंक भर पाने भी मुश्किल

बौंदकलांएक घंटा पहले
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बौंदकलां डिस्ट्रीब्यूटरी में रविवार से गुरुवार तक पांच दिनों में केवल 8 से 10 घंटे पानी चलाया गया है। अब शुक्रवार सुबह ही नहर में दोबारा पानी छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार केवल चार दिन ही पानी चलेगा। ऐसे में जलघरों के वाटर टैकों के भरने में संशय बना हुआ है।

खरकड़ा हैड से दादरी फीडर को हर महीने 420 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। लेकिन नवंबर माह में लगभग 300 क्यूसेक पानी ही दिया गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता 186 क्यूसेक पानी की है। दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में 14 नवंबर की दोपहर को पानी छोड़ा गया था। इस नहर में 19 नवंबर की रात तक पानी चलाया गया है।

बौंदकलां डिस्ट्रीब्यूटरी में 15 नवंबर को पानी चलाया गया था। लेकिन बौंदकलां डिस्ट्रीब्यूटरी में तीन बार बीच में पानी बंद करने से पांच दिनों में आठ से दस घंटे ही पानी चल सका था। शुक्रवार सुबह फिर से दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी को बंद करके पानी छोड़ दिया गया है। अब इस नहर में अनुमानित चार दिन ही पानी चलेगा। अक्टूबर माह में भी केवल चार दिन ही पानी चलाया गया था। अक्टूबर माह में भी जलघरों के वाटर टैंक खाली रह गए थे। बौंदकलां डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता 120 क्यूसेक पाने की है। किसानों को भी दो महीने से पानी नहीं मिल रहा है। किसानों को डीजल फूंक कर खेतों में सिंचाई करनी पड़ेगी। वहीं पर टेल तक भी पानी नहीं पहुंचा है।

120 क्यूसेक कम पानी मिला : एसडीओ

सिंचाई विभाग के एसडीओ विकास सहरावत ने बताया कि दादरी फीडर को इस महीने में 420 क्यूसेक डिमांड की जगह पर केवल 300 क्यूसेक पानी मिला है। दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में चार दिन पानी छोड़ा गया था। शुक्रवार से बौंदकलां डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी चलाया गया है। पहले पांच दिन में आठ से दस घंटे ही पानी चल पाया था।

पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने 5 घंटे दादरी-कनीना मार्ग पर लगाया जाम

गांव रामनगर में शहर का मुख्य जलघर होने पर भी चार से पांच दिन में पेयजल सप्लाई दी जा रही है। इतना ही नहीं मीठे पानी की जगह बोरिंग का खारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसी से नाराज गांव रामनगर के ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह दादरी कनीना मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान जनस्वास्थ्य विभाग, सिचाई विभाग अधिकारी सहित पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। जहां हर दूसरे दिन पेयजल सप्लाई देने के आश्वासन बाद ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने जाम खोल दिया। पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई।

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