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एक्सिडेंट:कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दोस्त घायल

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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गांव दगड़ौली नजदीक कार की टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी अपनी कार को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में उपचाराधीन के बयान दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव गोठड़ा निवासी मुकेश कुमार व राकेश कुमार बाइक पर सवार होकर शुक्रवार दोपहर गांव दगड़ौली किसी कार्य से जा रहे थे।

दोपहर करीब 3 बजे दोनों गांव रामलवास व दगड़ौली के बीच पहुंचे ही थे कि सतनाली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों दोस्त बाइक सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके से गुजर रहे वाहन चालकों ने दोनों को संभाला और अपने वाहन में बैठाकर सिविल अस्पताल पहुंचाया।

जहां चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। मुकेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी अपनी कार को तेज रफ्तार से ही भगाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। झोझू कलां थाना पुलिस ने उपचाराधीन के बयान दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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