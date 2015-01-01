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हस्ताक्षर अभियान:‘सरकारी पीजी काॅलेज खोलकर करें जिले के युवाओं का हौसला बुलंद’

चरखी दादरी4 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ गुरुवार को लोहारू रोड़ पर महिला मंडल द्वारा चलाया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कर्मी बिमला देवी, तोरी देवी, सुमन देवी, सरिता देवी ने हस्ताक्षर अभियान की अगुवाई करते हुए नगर में आने-जाने वाली महिलाओं से जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज के लिए समर्थन मांगा।

हस्ताक्षर पत्र सरकारी पीजी काॅलेज कमेटी सदस्य रोहतास शर्मा को सौंप दिया। इस अवसर पर हस्ताक्षकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी काॅलेज खोलकर युवाओं का हौंसला बुलंद करें। गांव के युवा वर्ग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी कॉलेजों में दादरी जिले से बाहर अन्य जिलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं।

रोहताश शर्मा ने देते हुए बताया कि इसलिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से प्रार्थना है कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा में सभी जिलों में सरकारी महाविद्यालय सरकारों द्वारा खोले गए हैं, उसी तर्ज पर जिला मुख्यालय चरखी दादरी में भी एक सरकारी पीजी कॉलेज खोला जाए। इस अवसर पर मधु, संतरा देवी, ईश्वर देवी, भरपाई, मूर्ति, कौशल्या, अनीता, राजू देवी, सुमित्रा, वीरमति, हेमलता, लक्ष्मी देवी, संतोष देवी, रेखा, पूजा, भारतीय, भावना, गायत्री, रेशमा, किशोरी, धनपति, किताबों, विमला देवी आदि उपस्थित थे।

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