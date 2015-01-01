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नहीं हुआ मरम्मत:बौंदकलां में तीन दिन बाद भी बिजली निगम ने नहीं बदला टूटा हुआ खंभा

बौंदकलांएक घंटा पहले
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  • 4 नवंबर को किलसर जोहड़ पर अज्ञात वाहन ने तोड़ दिया था खंभा

दादरी चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर कस्बे के किलसर जोहड़ पर बुधवार रात को किसी अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे बिजली के खंभे को तोड़ दिया था। बिजली निगम ने तीन दिन बाद भी टूटे बिजली के खंभे को नहीं हटाया है। टूटे बिजली के खंभे से कोई भी हादसा हो सकता है। गत 4 नवंबर की रात को कस्बे के किलसर तालाब के साथ मुख्य मार्ग पर खड़े बिजली के खंभे को अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार से टक्कर मार कर तोड़ दिया था।

गनीमत रही कि इस 11 हजार की लाइन में करंट नहीं था। जबकि इस खंभे के ऊपर लगी दूसरी 11 हजार वोल्टेज की लाइन में बिजली रनिंग है। जो कि टूटे खंभे से तारे कुछ फुट की उंचाई पर है। ऐसे में फिर से कोई भी वाहन टकराने पर हादशा हो सकता है। लेकिन बिजली निगम ने अभी तक भी टूटे खंभे की सुध नहीं ली है। इसके साथ ही यहां पर एचटी लाइन की तारे लटक रही है। बिजली का खंभा किस वाहन ने तोड़ा इसका भी नहीं पता चल पाया है।

टूटे हुए खंभे को जल्द बदल दिया जाएगा

मुख्य मार्ग पर बिजली के खंभे को किसी अज्ञात वाहन द्वारा तोड़ने की सूचना मिली थी। बिजली निगम टूटे खंभे को बदल देगा। - प्रवीन कुमार, जेई, बिजली निगम|

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