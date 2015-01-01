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रोष:तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने बाढड़ा-जुई रोड को जाम कर जताया विरोध

बाढड़ाएक घंटा पहले
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चरखी दादरी। कृषि विरोधी बिलों के खिलाफ धरने पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान।
  • किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान

किसान संगठनों पदाधिकारियों व किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लागू किए गए तीन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बाढड़ा-जुई सड़कमार्ग पर एसडीएम कार्यालय के समक्ष जाम कर दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रशासन ने मार्ग जाम होने पर रूट को डायवर्ट कर दिया। किसानों ने लगभग एक घंटे बाद सड़क मार्ग से जाम हटा लिया।

किसान संघर्ष समिति जिला संयोजक कमलसिंह की अध्यक्षता में सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने रोष बैठक आयोजित कर तीनों काले कानूनों को रद्द न करने के विरोध स्वरुप एसडीएम कार्यालय के समक्ष गुजरने वाले जुई-बाढड़ा सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। भाकियू महासचिव हरपाल, मा. रघुबीर सिंह व जाट महासभा के राज्य सचिव विद्यानंद ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार किसानों का हर क्षेत्र में शोषण कर रही है।

भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए कृषि क्षेत्र में डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को बहाल करने, किसानों की आय दोगुनी करने जैसी घोषणाएं की लेकिन सत्ता में आते ही निजी कंपनियों के हितों की रक्षा तो की लेकिन किसान के अधिकारों व भविष्य को रामभरोसे छोड़ दिया है। केन्द्र सरकार के इन तीन कानूनों में एमएसपी से खिलवाड़ किया जा रहा है। किसानों की नरमा मंडियों में खरीद न होने से औने-पौने दामों में बेचने पर मजबूर हो रहा है।

किसान संगठनों ने उतरी भारत के कई राज्यों को पूरी तरह जाम कर दिया लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है। किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरु करने का एलान किया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए थाना प्रभारी बीरसिंह की अगुवाई में पहुंची भारी संख्या में पुलिस ने मुख्य चौक, अनाज मंडी, बिजली घर को अपने सुरक्षा घेरे में लेते हुए जुई रोड़ से जाने वाले वाहनों को पहले दादरी रोड़ होते हुए जुई सड़कमार्ग तक पहुंचाया।

इस अवसर पर जाट महासभा अध्यक्ष राजकुमार, किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष दलीप सांगवान, इनेलो जिलाध्यक्ष विजय, विनोद, सूबेदार चंद्रपाल, मोद के पूर्व सरपंच गिरधारी, मंगलाराम, रणधीर सिंह, करतार, रामकुमार, हवासिंह, कमल सिंह, प्रेम, अशोक, जिला उपाध्यक्ष कप्तान भीम सिंह, दिलबाग, विरेन्द्र पहलवान, धर्मपाल, धर्मपाल सिंह, मीरसिंह, शुभराम, रामनिवास, ओमप्रकाश आदि मौजूद थे।

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