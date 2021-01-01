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सांगवान खाप के किसान दिल्ली के लिए रवाना:रावलधी चौक पर सभी वाहन एकत्रित होने पर एक घंटे तक लगा रहा जाम, कृषि कानूनों के विरोध में की नारेबाजी

चरखी दादरी3 घंटे पहले
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दादरी। रावलधी चौक से दिल्ली धरने के लिए रवाना होते सांगवान खाप के किसान। - Dainik Bhaskar
दादरी। रावलधी चौक से दिल्ली धरने के लिए रवाना होते सांगवान खाप के किसान।

रविवार सुबह जिले की सांगवान खाप 40 के गांवों से सैंकड़ों वाहनों में सवार होकर किसान दिल्ली किसान धरने के लिए रवाना हुए। शनिवार को सांगवान खाप ने पंचायत कर खाप में जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली जाने का फैसला लिया था। वाहनों के साथ किसानों का जत्था रविवार सुबह 11 बजे रावलधी चौक से दिल्ली के लिए निकला। जिसे विधायक व खाप प्रधान सोमबीर सांगवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान किसानों के किसान समर्थन के नारों से पूरा माहौल किसानों की तरफ ढल गया। अब तक जिले की जो भी खापे दिल्ली रवाना हुई हैं सभी समसपुर टी प्वाइंट पर एकत्रित होती रही हैं। वहीं से दिल्ली के लिए जत्था रवाना किया जाता है। मगर सांगवान खाप की कॉल पर रविवार सुबह 10 बजे ही सभी दिल्ली जाने वाले सभी वाहन रावलधी चौक पर एकत्रित होने लगे।

ऐसे में वाहनों की कतार चौक के चारों तरफ लग गई। इस दौरान चौक पर राेहतक रोड, भिवानी रोड और दिल्ली रोड पर आने जाने वाले वाहन किसानों के एकत्रित हुए वाहनों कारण फंसकर खड़े हो गए। करीब एक घंटे बाद विधायक सोमबीर सांगवान ने जत्थे को हरीझंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों की प्रयास से जाम खुलवाया गया।

रवाना करने से पहले पढ़ाया अनुशासन का पाठ

दिल्ली रवाना होने से पहले सभी किसानों व युवाओं को इकट्ठा किया गया। जिन्हें विधायक व खाप प्रधान सोमबीर सांगवान ने सभी को अनुशासन में जाने व रहने का पाठ पढ़ाया। सोमबीर सांगवान ने कहा कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए षड़यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए कोई भी किसान या युवा अनुशासन नहीं तोड़ेगा। सभी को शांतिपूर्वक धरने में शामिल होना है। सोमबीर सांगवान ने कहा कि अगर युवाओं को बुजुर्ग कोई भी आदेश देता है उसे तत्परता से मानेगा। इसके बाद किसान जत्थे को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया।

हर रोज एक घर से एक व्यक्ति पहुंचेगा दिल्ली: सांगवान

सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमबीर सांगवान ने कहा कि खाप के सभी गांव में मैसेज पहुंचा दिया गया है। खाप से हररोज दिल्ली धरने पर किसान खाद्य सामग्री सहित कूच करेंगे। हर घर से एक व्यक्ति को दिल्ली धरने पर जाने के लिए हरदम तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी किसी भी समय लोगों को दिल्ली धरने पर चलने के लिए कहा जा सकता है।

धरनारत किसानों के लिए खाद्य सामग्री साथ लेकर हुए रवाना

सांगवान खाप पंचायत ने धरने पर खाद्य सामग्री ले जाने के लिए ग्राम स्तर पर ही जिम्मेदारी लगाई थी। ऐसे में जिन गांव से किसान धरने के लिए रवाना हो रहे थे वह अपने गांव से चंदा एकत्रित कर खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली धरने के लिए रवाना हुए। ऐसे ही सभी गांव से जाने वाले वाहनों में धरनारत किसानों के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई है।

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