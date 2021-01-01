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किसान आंदोलन:कितलाना टोल के धरने पर चार प्रस्ताव पारित कर दी केंद्र सरकार को चेतावनी

चरखी दादरी3 घंटे पहले
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कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के धरने पर मौजूद किसान। - Dainik Bhaskar
कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के धरने पर मौजूद किसान।
  • एक सप्ताह में मांगों को पूरा करें अन्यथा महापंचायत में लिए जाएंगे कड़े फैसले

किसान आंदोलन शुरू होने के 66 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींद से जागे हैं और कह रहे हैं कि वो महज एक फोन की दूरी पर हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। यह आरोप कितलाना टोल पर किसानों के अनिश्चित कालीन धरने पर बोलते हुए वक्ताओं ने लगाए।

उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री बातचीत की बात कह रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसानों के धरना स्थलों की बिजली पानी काटी जा रही है जो अमानवीय है साथ में बहुत सी जगह पुलिस और प्रशासन किसानों को धरनों पर पहुंचने से रोक रही है। उन्होंने चेताते देते हुए कहा कि ये सहन नहीं किया जाएगा।

धरने पर किसान नेता राजू मान ने चार प्रस्ताव रखे जिसमें सरकार से मांग की गई कि 27 और 28 जनवरी को सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की मौजूदगी में जिन लोगों ने किसानों पर पथराव किया गया उनपर 307 का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। उस मौके पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी और जिन्होंने कोताही बरती उन पर भी मुकदमा दर्ज हो।

गणतंत्र दिवस पर लालकिले की घटना में दोषी दीप सिद्धू को पकड़ा जाए और उस दिन जिन बेकसूर किसानों को पकड़ा गया उन्हें रिहा किया जाए। इसके साथ उसी दिन पुलिस ने जिन निर्दोष किसानों पर बेहरमी से लाठीचार्ज किया उनकी आर्थिक मदद की जाए और पुलिस ने बहुत से ट्रैक्टरों को बुरी तरह तोड़ा उनकी क्षतिपूर्ति की जाए।

धरने पर हाजिर लोगों ने हाथ उठाकर अनुमोदन के साथ सरकार को एक सप्ताह में पूरे करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये मांगे पूरी नहीं की तो महापंचायत बुलाकर कड़े फैसले लिए जाएंगे। कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के अनिश्चित कालीन धरने के 38वें दिन नरसिंह डीपीई, मा. ओमप्रकाश, बिजेंद्र, राकेश आर्य, रणधीर, सुभाष यादव ने अध्यक्षता की। मंच संचालन गंगाराम श्योराण ने किया।

इस अवसर पर शमशेर फौगाट, राजकुमार, कमल प्रधान, बलबीर बजाड़, चारु सांगवान, अधिवक्ता ब्रह्मानन्द, जयभगवान, दिलबाग ग्रेवाल, रत्तन जिंदल, राजकुमार, विजय लांबा, भीम सिंह, मा. रोशनलाल, कृष्ण फौगाट, दलबीर सरपंच, निर्मला देवी, बीरमति, कृष्णा, राजसिंह, धर्मबीर शर्मा, शेरसिंह सरपंच, अत्तर सिंह प्रजापत, ईश्वर इत्यादि मौजूद थे।

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