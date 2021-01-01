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सुविधा:दादरी से भिवानी के लिए वाया डूडीवाला बस शुरू करने पर किया सम्मानित

चरखी दादरी3 घंटे पहले
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डूडीवाला गांव के लिए बस सुविधा शुरू होने पर बस चालक और परिचालक को सम्मानित करते ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
डूडीवाला गांव के लिए बस सुविधा शुरू होने पर बस चालक और परिचालक को सम्मानित करते ग्रामीण।

पिछले दिनों गांव डूडीवाला, डोहका, अटेला, लहलाना, गोलपुरा, हरिपुर, भाखडा के ग्रामीणों द्वारा जयहिंद मंच प्रदेश सचिव व पूर्व जिला पार्षद सुमित शर्मा के नेतृत्व में सीधी बस सेवा की मांग के लिए महाप्रबंधक के समक्ष उठाई गई थी। इसके बाद इस रूट के ग्रामीणों, महिलाओं, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस बस सेवा को आरंभ कर दिया गया है।

रविवार को बस सेवा के डूडीवाला पहुंचने पर सुमित शर्मा की अगुवाई में ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया व चालक तथा परिचालक को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। सुमित शर्मा ने बताया कि उपरोक्त बस सेवा लाॅकडाउन से पहले संचालित होती थी, लेकिन बाद में बंद हो गई। जिससे स्कूल काॅलेज खुलने व यात्रियों के आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही थी। इस अवसर पर शिव कुमार, मुकेश, प्रीत, रमन, पुनित, हिमांशु, सचिन, प्रदीप, राहुल, भूपेंद्र, मोनी, राजेश, रतिराम, बबली, मुकेश, रीतू, अन्नू, सुमन, राकेश, अश्वनी, रविेंद्र, मामन, मनीष आदि उपस्थित थे।

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