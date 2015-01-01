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किसानों के साथ खिलवाड़:खराब फसलों का मुआवजा देने की बजाए इंश्योरेंस कंपनी ने 445 किसानों के आवेदन किए रिजेक्ट

बौंदकलांएक घंटा पहले
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बौंदकलां खंड में बारिश से कपास,धान और बाजरे की फसलों को नुकसान हुआ था। फसल बीमा कंपनी ने खेतों के सर्वे के बाद भी किसानों को अनुमानित नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुआवजा राशि देने की बजाए तीन महीने बाद में जिले के 445 किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदनों को रिजेक्ट कर किसानों के साथ खिलवाड़ किया है।

जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बजाज एलायंस कंपनी के माध्यम से कपास,धान और बाजरे की फसलों का इंश्योरेंस करवा रखा है। बरसाती पानी भरने से किसानों को फसलों में नुकसान हुआ था। किसानों ने 72 घंटे के अंतराल में कृषि विभाग को आवेदन किया था। शिकायतकर्ता किसानों की सूची कृषि विभाग ने इंश्योरेंस कंपनी को फारवर्ड कर दी थी। बीमा कंपनी और कृषि विभाग द्वारा अगस्त और सितंबर माह में नुकसान वाली फसलों का मौके पर जाकर नुकसान की आंकलन रिपोर्ट तैयार की थी।

बौंदकलां के किसान रामपाल, महेंद्र सिंह, सुखदेव, प्रमोद, जयकिशन गोयल, मोहन, विजयबीर, सतेंद्र, मुलतान सिंह, मूल सिंह, अशोक कुमार, धर्म सिंह,बिजेंद्र शर्मा, जागेराम, जगदीश, ओमबीर, संदीप सिंह, बलबीर, विनोद, हेमंत, विकास, अमित, जंगबीर और सरवेश समेत 150 के लगभग आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए है।

किसानों ने कहा कि 31 जुलाई तक फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किए गए थे। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑब्जेक्शन लगाने पर उन्होंने ठीक करवा दिया था। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आंकलन रिपोर्ट तैयार करने के बाद में तीन महीने बाद आवेदन रिजेक्ट करना किसानों के साथ अन्याय है। वहीं पर पूरे जिले के 445 किसानों के फसल बीमा योजना के आवेदन रिजेक्ट किए गए है।

रिजेक्ट आवेदन को रिव्यू किया जा रहा: शर्मा

बजाज एलायंस फसल इंश्योरेंस कंपनी के एरिया मैनेजर दिवेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के 445 आवेदन रिजेक्ट किए गए है। रिजेक्ट करने में जमीन का ज्वाइंट खाता, जमीन के कागजात साफ अपलोड नहीं करने और चकबंदी वाले गांवों के किसानों द्वारा फर्द पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन नहीं होना है। कंपनी द्वारा रिजेक्ट आवेदनों की जांच की जा रही है।

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