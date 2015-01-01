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नागरिकों को राहत मिली:नायब तहसीलदार ने पहले दिन 319 प्रमाण पत्र बनाए

बौंदकलांएक घंटा पहले
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चार महीने से नायब तहसीलदार नहीं होने से पेडिंग कार्य होने शुरू हो गए है। नव नियुक्त नायब तहसीलदार ने गुरुवार को उप तहसील कार्यालय में 319 प्रमाण पत्र जारी कर दिए है। जिससे 21 गांवों के नागरिकों को राहत मिली है। 26 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर ज्वाइनिंग करने के बाद से 4 नवंबर तक नायब तहसीलदार अवकाश पर चले गए थे।

अवकाश से आने के बाद में गुरुवार को नायब तहसीलदार आशीष कुमार ने उप तहसील कार्यालय में 9 अक्टूबर के बाद से लंबित 86 जाति प्रमाण पत्र, 133 रिहायशी प्रमाण पत्र, 84 आय प्रमाण पत्र, 16 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इसके साथ ही लंबित शपथ पत्रों का काम भी निपटा दिया। शुक्रवार को जमीनों की रजिस्ट्री भी होनी शुरू हो जाएगी। नायब तहसीलदार आशीष कुमार ने बताया कि कार्यालय में लंबित कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उप तहसील कार्यालय के अधीन आने वाले गांवों के ग्रामीणों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल फिर खुला कपास का करा सकते हैं पंजीकरण

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कपास की फसल का पंजीकरण करने के लिए विभाग की तरफ से एक बार फिर पोर्टल को खोल दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी कपास की फसल का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं करवाया है वह अब समय रहते पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी तक जिले में 12 हजार 305 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर कपास का पंजीकरण करवा है। कृषि विभाग के उप निदेशक नितिन खंडेलवाल ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल को एक बार फिर से ओपन कर दिया गया है।

किसान कपास की फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल कब तक खुला रहेगा इसके बारे में अभी विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक जिले में 27 हजार 869 किसानों ने बाजरे की फसल का पंजीकरण करवाया हुआ है तो वहीं 12 हजार 305 किसानों ने कपास की फसल का पंजीकरण करवाया हुआ है।

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