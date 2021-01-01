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भर्ती का आयोजन:सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

चरखी दादरी2 घंटे पहले
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  • हिमाचल प्रदेश के ऊना में 18 से 25 मार्च तक खुली भर्ती का आयोजन

आगामी 18 से 25 मार्च तक सेना में सिपाही फार्मा के पद पर हिमाचल प्रदेश के उना स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्टस स्टेडियम में खुली भर्ती का आयोजन होगा। इसके लिए चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिलों के उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 मार्च है।

इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के लिए ज्वाइनइंडियनआर्मीडॉटएनआईसीडॉटआईएन वेबसाइट देखी जा सकती है। खुली भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक मेजर अजीत घोष ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रार्थी का प्रवेश पत्र उसके ई-मेल पर भेज दिया जाएगा और इस पत्र में दर्शाए गए दिन व समय पर ही उम्मीदवारों को निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा।

भर्ती रैली में जाने से पहले सभी उम्मीदवार अपने दांत व कानों की सफाई, बालों की कटिंग और शरीर को साफ-सुथरा कर लें। अजीत घोष ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए भर्ती में भाग लेने के लिए सभी उम्मीदवारों को कोविड की जांच करवाना तथा कोरोना वायरस मुक्त प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।

जिन उम्मीदवारों के पास जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति नहीं होगी, उन्हें रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में उम्मीदवार की नामांकन सूची से नाम काट दिया जाएगा।

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