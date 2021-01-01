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किसानो को समर्थन:प्राइवेट चिकित्सकों ने कितलाना टोल पर पहुंच दिया समर्थन

चरखी दादरी2 घंटे पहले
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कितलाना टोल पर धरने को संबोधित करते है खाप-40 सांगवान के सचिव नरसिंह डीपीई। - Dainik Bhaskar
कितलाना टोल पर धरने को संबोधित करते है खाप-40 सांगवान के सचिव नरसिंह डीपीई।

कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के अनिश्चित कालीन धरने के 41वें दिन वक्ताओं ने कहा कि यह हमारे भविष्य की लड़ाई है। जब तक तीनों काले कानून रद्द होने के साथ एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती हमारा जनआंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को 69 दिन से लाखों की संख्या धरने पर बैठे देश के अन्नदाताओं की मांगों पर गौर करना चाहिए और मौजूदा बजट सत्र में तीनों काले कानून रद्द करने की घोषणा करनी चाहिए।

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