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चरखी दादरी:बैठक कर बनाएंगे रिंग रोड के लिए प्रपोजल: उपायुक्त

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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  • शहर के चारों तरफ रोड बने से प्रदूषण भी कम होगा और पेड़-पौधे लगने से सुदरता भी बढ़ेगी

शहर की वायु में प्रदूषण की मात्रा 434 तक पहुंच गई है। वहीं सड़कों पर जमा धूल मिट्टी भारी वाहनों के कारण उड़ रही है और धूल के कण वायु में मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रदूषण विभाग ने पीडब्लूडी को लेटर जारी करते हुए रावलधी भिवानी लिंक रोड बाईपास पर पानी छिड़काव करवाने के निर्देश दिए हुए हैं। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि शहर के अंदर से ज्यादा वाहन निकलने से ही प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है। इसलिए रिंग रोड बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रपोजल बनाया जाएगा।

उपायुक्त से लेकर कमिश्नर तक रिंग रोड बनाने के पक्षधर

2017 में जिले के स्थाई उपायुक्त विजय सिद्प्पा ने शहर का निरीक्षण किया था और उन्होंने शहर में रिंग रोड आवश्यक बताते हुए इसके बारे में बैठक भी की थी। उनके बाद कमिशनर पंकज कुमार भी जिले में दो बार बैठक कर चुके हैं जिन्होंने दोनों ही बार रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए विचार किया था। लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट की फाइल तक तैयार नहीं की गई है। जो जिले के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा। अब नवनियुक्त उपायुक्त राजेश जोगपाल ने भी शहर के हालात देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

रिंग रोड बनेगा तो पेड़ पौधे लगाने से शहर में होगी हरियाली

शहर के चारों तरफ रिंग रोड अगर इस समय बनाया जाता है तो वह प्रदूषण पर कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब भी होगा। क्योंकि रिंग रोड पॉल्यूशन कम करने की सोच से ही तैयार करवाया जाएगा। जितना बड़ा रिंग रोड होगा उतनी की दूरी में पेड़ पौधे लगेंगे। यह पेड़ पौधे रिंग रोड के दोनों साइड व बीच में डिवाइडरों पर लगाए जाएंगे। जिससे शहर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही साथ ही हरियाली से वातावरण भी स्वच्छ बनेगा। शहर के चारों तरफ पेड़ पौधे होने से शहर के अंदर भी वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम रहेगा।

ट्रांसपोर्टरों को भी फायदा होगा : क्रेशर यूनियन

क्रेशर यूनियन के प्रधान सोमबीर सिंह का कहना है जिले में 5 क्रेशर जोन चल रहे हैं। 9 माइनिंग जोन हैं। जहां से सरकार को क्रेशर संचालक व माइनिंग कंपनियां करोड़ों रुपये रेवन्यू दे रही हैं। अगर इन्हीं रुपयों से एक साल का रेवन्यू सरकार चाहे तो दादरी में रिंग रोड बना सकती है। जिससे ट्रांसपोर्टरों को भी फायदा होगा जो शहर में घुसने की जगह बाहर से ही अपने वाहन ले जा सकेंगे।

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