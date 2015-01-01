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बढ़ रहा वायु प्रदूषण:रिंग रोड केवल प्लानिंग में ही, सड़कों पर धूल के गुब्बार, पानी का छिड़काव करवा चला रहे काम

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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रावलधी भिवानी लिंक रोड बाईपास पर पानी छिड़काव करता वाहन।

दादरी शहर फिलहाल देश और प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार चल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि क्रेशर जाेन से हर रोज निकलने वाले भारी डंपर और ट्रक शहर की बीच की सड़कों से होकर गुजरते हैं। इस सड़कों की हालात जर्जर है। इस पर मिट्टी की भरमार है। पानी का छिड़काव कभी कभार ही होता होगा। प्रदेश के हर छोटे बड़े कस्बे तक में रिंग रोड बना दिए गए हैं जबकि दादरी जिला मुख्यालय होते हुए रिंग रोड नहीं है।

जबकि माइनिंग और क्रेशर जोन से सरकार को हर माह करोड़ों रुपये का रेवन्यू जा रहा है। अर्थशास्त्रियों की मानें तो गुरुग्राम के बाद सरकार को रेवन्यू देने के मामले में दादरी दूसरे नंबर पर है। क्रेशर यूनियन कई बार रिंग रोड की मांग भी कर चुकी है। गुरुवार शहर की जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल को लेकर पॉल्यूशन विभाग ने पीडब्लूडी को इस सड़कों पर पानी के छिड़काव के आदेश भी जारी कर दिए हैं। शहर की वायु में प्रदूषण की मात्रा 434 तक पहुंच गई है।

वहीं सड़कों पर जमा धूल मिट्टी भारी वाहनों के कारण उड़ रही है और धूल के कण वायु में मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रदूषण विभाग ने पीडब्लूडी को लेटर जारी करते हुए रावलधी भिवानी लिंक रोड बाईपास पर पानी छिड़काव करवाने के निर्देश दिए हुए हैं जो टूटने के कारण ज्यादा धूल उड़ती है। वहीं प्रदूषण का स्तर कम करने पर प्रशासन भी ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। क्योंकि पिछले तीन साल से लगातार जिला प्रशासन की बैठकों में शहर में रिंग रोड बनाने का मुद्दा उठाता आया है लेकिन आज तक इस प्रोजेक्ट पर कोई फाइल तैयार नहीं हुई है। अगर रिंग रोड बनाया जाता है तो भारी वाहन भी उसी से गुजरेंगे और प्रदूषण का स्तर रोकने के लिए उसके दोनों तरफ व बीच में पेड़ पौधे भी लगाए जा सकेंगे।

पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने दादरी में पानी छिड़काव के लिए सिर्फ रावलधी भिवानी लिंक रोड बाईपास को ही चुना है जो टूटकर जर्जर हो चुका है। ऐसे में वहां से धूल ज्यादा उड़ती है। मगर शहर में अन्य सड़कें भी टूटी हुई हैं जहां भी पानी छिड़काव बेहद जरूरी है। क्योंकि यह सड़कों शहर के अंदर ही बनी हुई हैं जहां पर भी पूरे दिन धूल उड़ती है। इनमें शहर के लोहारू चौक से लेकर रोहतक चौक, रोहतक चौक से लेकर चंपापुरी होते हुए रावलधी चौक तक पानी की बौछार करवानी चाहिए। वहीं इसके साथ लोहारू रोड से महेंद्रगढ़ चौक, महेंद्रगढ़ चौक से लेकर समसपुर टी प्वाइंट तक भी पानी छिड़काव करवाना चाहिए। क्योंकि इन सड़कों के दोनों तरफ भी मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं जो वाहनों की हवा के साथ उड़ती रहती है।

क्रेशर जोन से मिल रहा हर महीने करोड़ों रुपये रेवन्यू
जिले में पहाड़ी क्षेत्रों की माइनिंग और क्रेशर जोन चल रहे हैं। जहां से सरकार को क्रेशर संचालक व माइनिंग कंपनियां हर महीने करोड़ों रुपये रेवन्यू दे रहे हैं। अगर पहाड़ों से आने वाला एक रेवन्यू ही सरकार रिंग रोड बनाने में खर्च कर दे तो वाहन चालकों को भी परेशानी नहीं होगी और न ही शहरवासियों को। रिंग रोड बनने पर भारी वाहनों की शहर में एंट्री बंद हो जाएगी और वह शहर के बाहर से ही गुजर सकेंगे। जिससे धूल भी परेशान नहीं करेगी और शहर में भारी वाहनों से होने वाले हादसों में भी कमी आएगी।

दर्जनों कॉलेज व स्कूल पर भी पॉल्यूशन की मार
शहर के समसपुर टी-प्वाइंट से लेकर महेंद्रगढ़ चौक तक की सड़क को कॉलेज रोड कहा जाता है। क्योंकि इस सड़क पर दर्जनभर कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं। इसी रोड से पूरे दिन में करीबन 5 हजार से भी अधिक भारी वाहन गुजरते हैं जो भवन निर्माण सामग्री से भरे होते हैं। इनसे धूल उड़ती रहती है और यह मिट्टी बनकर सड़क के दोनों तरफ एकत्रित हो जाती है। जब भी यहां से भारी वाहन गुजरते हैं यह मिट्टी हवा के साथ उड़ती रहती है। जिससे कॉलेज रोड की हवा प्रदूषित हो रही है।

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