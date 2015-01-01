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मांग:जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज की मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया

चरखी दादरी2 दिन पहले
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जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज की मांग को लेकर मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत प्रजापति महासभा, प्रजापति धर्मशाला व दक्ष प्रजापति युवा संगठन के प्रधान संजय प्रजापति, धर्मवीर सिंह प्रजापत, पवन कुमार वर्मा, विजय वर्मा, राजेंद्र कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में की गई। युवाओं ने जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज खुलवाने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर कर जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज की मांग को अपना-अपना समर्थन दिया।

उपस्थित सभी बुजुर्ग एवं युवा वर्गों के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की है कि वे जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज जल्द से जल्द खुलवाएं। क्योंकि आगामी सत्र शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है यदि सीएम जल्द ही इसकी घोषणा करते हैं तो यहां के बच्चाें को बाहर जाने की बजाय अपने ही मुख्यालय पर शिक्षा ग्रहण करने की दिशा मिल जाएगी। वे अपनी भविष्य की नीति बनाकर अपने पथ की ओर बढ़ पाएंगे और अपने मार्ग से भटकने से भी बचेंगे।

रोहताश शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज खुलवाने के लिए हर पक्ष और विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता, पंच, सरपंच सभी धर्मों के ग्रामीणों ने अपना समर्थन दिया है और उनके मुख से एक ही मांग सुनने में आई है कि जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज का होना अति आवश्यक है।

कॉलेज खुलने से हर वर्ग को फायदा होगा। अंत में हस्ताक्षर एवं मांग-पत्र सरकारी पीजी कॉलेज कमेटी के सदस्य रोहताश शर्मा को सौंप दिया। यहां प्रदीप वर्मा, राकेश प्रजापति, पवन वर्मा, अशोक कुमार, अनूप वर्मा, वीरेंद्र प्रजापत, रामलाल वर्मा, सत्यवान वर्मा, सौरभ राय, राजेश आर्य, सुरेंद्र पाल वर्मा, शिव कुमार, रामकुमार वर्मा, हरी सिंह प्रजापति इत्यादि ने हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री से मांग की है।

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