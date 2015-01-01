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पेयजल की समस्या:शहर के कई हिस्सों में हो रही दूषित व खारे पानी की सप्लाई, टैंकर खरीदकर काम चला रहे लोग

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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शहर के लोहारू चौक नजदीक कॉलोनी के लोग दूषित पानी दिखा कर रोष प्रकट करते हुए।
  • पेयजल व सीवर लाइन एक साथ डली होने से लीकेज के कारण सीवर का पानी मिक्सि होकर घरों में हो रहा सप्लाई

शहर के ज्यादातर हिस्सों में दूषित पानी की सप्लाई से शहरवासी लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर के निरीक्षण करने के बाद भी शहर में हालात नहीं बदले हैं। शहर में विभिन्न वार्डों व कॉलोनियों में पेयजल लाइन लीकेज हो चुकी हैं। जिनके साथ डली सीवर लाइनें भी लीक हैं। जिनका पानी पाइपों से निकल कर मिक्स हो जाता है और सप्लाई शुरू होने पर वापस पाइपों के रास्ते मकानों तक मिक्सिंग का पानी पहुंच जाता है।

शहरवासी मजबूरीवश पानी के टैंकर खरीद कर अपना काम चला रहे हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्य जलघर चंपापुरी व कपूरी में बने हुए हैं। लेकिन दोनों ही जलघर कई वर्ष पहले बनाए गए थे और उस समय पानी की खपत कम थी। लेकिन अब पानी की डिमांड ज्यादा हो गई है। ऐसे में दोनों जलघर नहरी पानी आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बाेरिंग का पानी इन टैंकों में डाला जाता है जिससे शहर में सप्लाई दी जाती है। यहीं कारण है कि शहर में कुछ हिस्सों में खारा पानी सप्लाई हो रहा है।

एक बूंद भी घर के अंदर गिरते ही फैल जाती है बदबू

शहर के लोहारू चौक से भिवानी रोड पर बनी कॉलोनी वासी कुलदीप सिंह, मिथलेश, प्रेम प्रकाश, राजेश व दीपचंद ने कहा कि उनकी कॉलोनी में लंबे समय से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। जिसका समाधान करवाने के लिए वह कई बार उपायुक्त व जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन को शिकायत दे चुके हैं। लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। कुलदीप सिंह ने कहा कि उनके मकानों में काले रंग का बदबूदार पानी पहुंच रहा है। सप्लाई के दौरान इस पानी की एक बूंद भी मकान के अंदर पड़ जाती है तो मकान में पूरे दिन बदबू नहीं जाती। ऐसे में कॉलोनी के लोग पानी के टैंकर खरीद कर अपना काम चलाने को मजबूर हैं।

तीन दशक पहले डाली गई थीं लाइनें

शहर में करीब तीन दशक पहले जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल व सीवर लाइन डलवाई थी। यह दोनों ही लाइनें एक ही जगह पर ऊपर नीचे डाली गई थी। दोनों की लाइनें काफी ज्यादा पुरानी होने के कारण जगह जगह से लीकेज कर रही हैं।

चीफ इंजीनियर से मिले थे नगर पार्षद

शहर में दूषित पानी की समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है। करीब तीन महीने पहले जन स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर दादरी शहर में निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान नगर पार्षद दीपक श्योराण, विरेंद्र पप्पू, महेश गुप्ता व बख्सी सैनी ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात की थी। जिन्होंने बताया था कि लाइनें लीकेज हैं और पानी निकासी नहीं होने से लीकेज ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में चीफ इंजीनियर ने जल्द ही इसका समाधान करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक प्रपोजल तक तैयार नहीं किया गया है।

जल्द ही बैठक कर बनाई जाएगी रणनीति

उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि अभी शहर की पानी निकासी के लिए एसटीपी से लेकर ड्रेन नंबर 8 तक पाइप लाइन डालने का टेंडर किया गया है। यह कार्य पूरा होने के साथ ही शहर में डैमेज पाइप लाइन को दुरूस्त करवाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जनस्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी।

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