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दीपावली पूजन:शाम 8.48 से रात 12.12 बजे तक पूजा का है शुभ मुहूर्त

बौंदकलां2 घंटे पहले
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दीपावली पर शनिवार को देर शाम 8 बजकर 48 मिनट से रात 12 बजकर 12 मिनट तक दीपावली पूजन करना रहेगा। बगीची वाले मंदिर के पुजारी एवं ज्योतिषाचार्य पं. महेश शर्मा ने बताया कि दीपावली वास्तव में पांच पर्वों का महोत्सव माना जाता है। जिसकी व्याप्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी(धनतेरस) से कार्तिक शुक्ल द्वितीया (भाई दूज) तक रहती है। दीपावली पर्व पर धन की प्रभूत प्राप्ति के लिए धन की अधिष्ठात्री धनदा भगवती लक्ष्मी का समारोहपूर्वक आवाहन, षोडशोपचार सहित पूजा की जाती है।

इस वर्ष कार्तिक अमावस 14 नवंबर शनिवार की दोपहर 2 बजकर 18 मिनट बाद प्रदोष निशीथ, महानिशीथ व्यापनी होगी। अतः दीपावली पर्व शनिवार को ही होगा। दीपावली पूजन में प्रदोष, निशीथ एवं महानिशीथ काल के अतिरिक्त चर, लाभ, अमृत और शुभ की चौघड़िया महूर्त भी लक्ष्मी पूजन , गणेश कुबेर पूजा, बहीखाता पूजन और जप आदि अनुष्ठान की दृष्टि से शुभ माना जाता है। 14 नवंबर को लगभग 5 बजकर 26 मिनट से शाम 7 बजकर 26 मिनट तक वृष (स्थिर) लग्न विशेष प्रशस्त होगा।

प्रदोष काल में वृष लग्न, स्वाति नक्षत्र(रात्रि 8 बजकर 9 मिनट तक), रात्रि 7 बजकर 7 मिनट तक लाभ की चौघड़िया रहने से तथा निशीथ काल में शुभ की चौघड़िया 8 बजकर 48 मिनट (रात्रि) से 10 बजकर 30 मिनट तक एवं पुनः अमृत की चौघड़िया 10 बजकर 30 मिनट से रात्रि 12 बजकर 12 मिनट तक रहने से इस अवधि में महालक्ष्मी पूजन, श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।

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